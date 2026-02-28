Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
INTERFERENCE
Билеты от 1290₽
Киноафиша INTERFERENCE

INTERFERENCE

18+
Возраст 18+
Билеты от 1290₽

О концерте

Вечеринка INTERFERENCE в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» состоится вечер, который оставит след в вашем сознании — это вечеринка INTERFERENCE. Она обещает стать настоящим событием для ценителей мрачной атмосферы и глубоких размышлений.

Не важно, где ты находишься, твое будущее уже предопределено. Это интригующее утверждение станет основой вечеринки, которая объединит не только музыку, но и глубокие философские размышления о жизни и судьбе. Приходите в клуб, чтобы ощутить уникальную атмосферу и стать частью чего-то большего.

Не упустите возможность стать частью уникальной вечеринки — INTERFERENCE в клубе «Eclipse». Это событие станет отличным способом провести время в компании единомышленников и насладиться атрибутами ночной жизни!

Купить билет на концерт INTERFERENCE

Помощь с билетами
Февраль
28 февраля суббота
23:59
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1290 ₽

В ближайшие дни

Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
18+
Юмор
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
15 марта в 18:30 Пространство ODMO
от 6000 ₽
Павел Кашин
18+
Поп Рок
Павел Кашин
23 апреля в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
23 марта в 19:15 Руки вверх!
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше