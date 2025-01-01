Спектакль Интерактивный спектакль «В поисках Динозавра»

Путешествие в мир динозавров с Мишей и Настей

Юные исследователи Миша и Настя отправляются в увлекательное приключение в опасные джунгли, чтобы найти динозавра. В этом спектакле дети познакомятся с удивительным миром динозавров, исследуя различные виды и учась настоящей дружбе.

Интерактивное представление

В ходе спектакля зрители смогут:

Принять участие в поисках динозавра вместе с Мишей и Настей;

Освободить вход в загадочную пещеру;

Исследовать разновидности динозавров;

Рассортировать еду для динозавра и узнать, какая из них полезна, а какая вредна;

Петь и танцевать вместе с персонажами;

Получить подарки и сделать фото с героями после представления.

Уютная атмосфера

Спектакль проходит в камерном формате, в зале находится не более 20 детей. Это создает особую атмосферу, где каждый зритель становится частью приключения. Длительность представления составляет около 50 минут.

Полезная информация для зрителей

Ребятам следует подготовить сменную обувь, а взрослые могут проходить в зале в бахилах (мы предоставляем) или в носочках. Билет необходим на каждого зрителя, включая взрослых и детей старше 2-х лет.

Мы подготовили этот спектакль для девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет, однако вы можете прийти с детьми младше или старше этого возраста.