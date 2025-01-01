Спектакль Интерактивный спектакль «В поисках Динозавра»

Юные исследователи Миша и Настя отправляются в увлекательное приключение в опасные джунгли, чтобы найти динозавра. В этом спектакле дети познакомятся с удивительным миром динозавров, исследуя различные виды и учась настоящей дружбе.
В ходе спектакля зрители смогут:
Спектакль проходит в камерном формате, в зале находится не более 20 детей. Это создает особую атмосферу, где каждый зритель становится частью приключения. Длительность представления составляет около 50 минут.
Ребятам следует подготовить сменную обувь, а взрослые могут проходить в зале в бахилах (мы предоставляем) или в носочках. Билет необходим на каждого зрителя, включая взрослых и детей старше 2-х лет.
Мы подготовили этот спектакль для девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 7 лет, однако вы можете прийти с детьми младше или старше этого возраста.