Спектакль Интерактивный спектакль «Русалочка Ариэль»

Спасение Эрика: интерактивный спектакль для детей

Приготовьтесь к незабываемой приключенческой истории о принце Эрике и его подводных друзьях. Этот спектакль обещает захватывающее путешествие в мир морских глубин!

Сюжет

Все начинается с кораблекрушения, после которого принц Эрик оказывается в опасности. Маленькие зрители станут его помощниками, помогая найти еду в океане и призывая на помощь русалочку Ариэль и краба Себастьяна. Но на пути к спасению стоит злая Урсула, которая заколдовала океан и захватила подводное царство.

Интерактивные элементы

Дети вместе с героями спектакля:

разобьют чары ведьмы;

прогонят Урсулу из королевства;

создадут картину из морских жителей и ракушек.

Спектакль наполнен множеством песен, танцев и увлекательных игр, что сделает его еще более привлекательным для юных зрителей.

Формат спектакля

Спектакль проходит в уютном камерном формате, рассчитанном на максимум 20 детей. Длительность представления составляет около 60 минут.

Полезная информация для посетителей

Ребята должны иметь сменную обувь, а взрослые могут проходить в бахилах или носочках. Напоминаем, что билет необходим на каждого зрителя старше 2-х лет. Дети допускаются в зал только в сопровождении взрослого.

Мы создали этот спектакль для девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 8 лет, однако вы всегда можете прийти с детьми младше или старше указанного возраста.