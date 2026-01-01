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Интерактивный спектакль Лапки шоу «Мур–Тур»
Киноафиша Интерактивный спектакль Лапки шоу «Мур–Тур»

Спектакль Интерактивный спектакль Лапки шоу «Мур–Тур»

0+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний интерактивный спектакль для самых маленьких

Путешествие трёх пушистых котов по России

Приглашаем вас на увлекательный интерактивный спектакль «Лапки шоу: Мур–Тур», который расскажет историю о приключениях трёх пушистых котов в огромной и загадочной России. Наши герои, Мусик и Краш Мяушкин, не позволят Мурашке огорчиться из-за нелепой случайности, которая может помешать Деду Морозу.

Волшебство накануне Нового года

Когда кажется, что исправить ситуацию невозможно, на помощь приходит волшебство. Коты меняют свои планы и отправляются в увлекательное путешествие по России. Вместе со зрителями они посетят такие города, как Камчатка, Владивосток, Иркутск, Калининград, Москва и, конечно, Екатеринбург.

В каждом часовом поясе нашей страны все рады собраться в кругу семьи у новогодней ёлки, чтобы вместе встретить Новый год. Это удивительное путешествие покажет, что самый лучший подарок судьбы — это семья. Благодаря отваге и решительности пушистых героев, Дед Мороз успеет доставить подарки всем вовремя.

Уникальные особенности шоу

Спектакль «Лапки шоу» предлагает уникальные интерактивные элементы:

  • Зрители станут участниками музыкально-игрового шоу на протяжении 1 часа 10 минут.
  • После спектакля взаимодействие продолжится у новогодней красавицы-ёлки (30 минут).
  • Современные герои расскажут о верности и доброте, привнося в представление познавательные моменты.

Программа

«Лапки шоу» включает:

  • Яркую современную сценографию.
  • Световое шоу.
  • Шоу мыльных пузырей.

Эта программа посвящена объявленному в России году семьи. Это волшебное, уютное и познавательное шоу с любовью к зрителям и уважением к семейным ценностям и традициям.

Рекомендации

  • Спектакль рекомендован зрителям от 3 лет и для всей семьи.
  • Дети до 3 лет могут проходить по одному билету со взрослым (без предоставления отдельного места).

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!

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