Спектакль Интерактивный спектакль Лапки шоу «Мур–Тур»

Путешествие трёх пушистых котов по России
Приглашаем вас на увлекательный интерактивный спектакль «Лапки шоу: Мур–Тур», который расскажет историю о приключениях трёх пушистых котов в огромной и загадочной России. Наши герои, Мусик и Краш Мяушкин, не позволят Мурашке огорчиться из-за нелепой случайности, которая может помешать Деду Морозу.
Когда кажется, что исправить ситуацию невозможно, на помощь приходит волшебство. Коты меняют свои планы и отправляются в увлекательное путешествие по России. Вместе со зрителями они посетят такие города, как Камчатка, Владивосток, Иркутск, Калининград, Москва и, конечно, Екатеринбург.
В каждом часовом поясе нашей страны все рады собраться в кругу семьи у новогодней ёлки, чтобы вместе встретить Новый год. Это удивительное путешествие покажет, что самый лучший подарок судьбы — это семья. Благодаря отваге и решительности пушистых героев, Дед Мороз успеет доставить подарки всем вовремя.
Спектакль «Лапки шоу» предлагает уникальные интерактивные элементы:
«Лапки шоу» включает:
Эта программа посвящена объявленному в России году семьи. Это волшебное, уютное и познавательное шоу с любовью к зрителям и уважением к семейным ценностям и традициям.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!