Спектакль Интерактивный спектакль «История новогоднего письма»

Новогодние приключения с эльфами

Скоро Новый год, а эльфы-помощники Деда Мороза потеряли новогодние письма! Эта увлекательная история не оставит равнодушными маленьких зрителей, которые вместе с героями отправятся в поиски забытых писем и новогодней ели. Погрузитесь в невероятный мир зимних приключений, где каждый сможет стать настоящим помощником в подготовке к празднику.

Что вас ждёт на спектакле?

Интерактив с главными героями;

Помогаем эльфам найти письма для Деда Мороза;

Изучаем лес и знакомимся с его жителями;

Ищем и украшаем новогоднюю ель;

Чиним сани и отправляемся к Деду Морозу;

Поем и танцуем с персонажами;

Подарки и фото после представления.

Спектакль проходит в уютном камерном формате, который идеально подходит для небольшой аудитории — максимум 20 детей. Длительность представления составляет около 50 минут.

Важная информация для зрителей

Ребятам потребуется сменная обувь, а взрослые проходят в зал в бахилах (предоставляем) или носочках. Билет нужен на каждого зрителя старше 2-х лет — как на взрослого, так и на ребенка. Обратите внимание, что дети могут присутствовать на спектакле только в сопровождении взрослого.

Наш спектакль предназначен для девочек и мальчиков в возрасте от 2,5 до 7 лет, но по желанию вы можете прийти с детьми младше или старше указанного возраста. Присоединяйтесь к незабываемым новогодним приключениям!