Спектакль Интерактивный спектакль «Холодное сердце»

Помогите спасти праздник коронации Эльзы

Дорогие зрители! Приглашаем вас на уникальное театральное представление, в котором маленькие зрители станут настоящими помощниками главных героев. Вместе с Анной, Кристоффом и снеговиком Олафом они постараются спасти коронацию Эльзы. В процессе приключения дети узнают о медицинских инструментах и попробуют сами стать врачами!

Что ожидает зрителей?

Интерактивное взаимодействие с любимыми персонажами;

Помощь в лечебном процессе и расколдовании Эльзы;

Изучение медицинских инструментов;

Наведение порядка в королевских подарках;

Создание и оживление Олафа;

Песни и танцы с персонажами;

Подарки и фото после представления.

Кто может стать зрителем?

Спектакль предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но по желанию можно приходить и с младшими или старшими детьми. Пространство для представления уютное и камерное, в зале расположено максимум 20 детей, что создает особую атмосферу.

Важно знать

Длительность спектакля составляет примерно 50-60 минут. Рекомендуем подготовить сменную обувь для ваших детей. Взрослые могут проходить в зал в бахилах (предоставляемых организаторами) или в носочках. Обратите внимание, что билет необходим на каждого зрителя (взрослого или ребенка) старше 2-х лет.

Не упустите возможность стать частью увлекательной истории и помочь Эльзе в такой важный день!