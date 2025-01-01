Меню
Интерактивный спектакль «Холодное сердце»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Интерактивный спектакль «Холодное сердце»

Спектакль Интерактивный спектакль «Холодное сердце»

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Помогите спасти праздник коронации Эльзы

Дорогие зрители! Приглашаем вас на уникальное театральное представление, в котором маленькие зрители станут настоящими помощниками главных героев. Вместе с Анной, Кристоффом и снеговиком Олафом они постараются спасти коронацию Эльзы. В процессе приключения дети узнают о медицинских инструментах и попробуют сами стать врачами!

Что ожидает зрителей?

  • Интерактивное взаимодействие с любимыми персонажами;
  • Помощь в лечебном процессе и расколдовании Эльзы;
  • Изучение медицинских инструментов;
  • Наведение порядка в королевских подарках;
  • Создание и оживление Олафа;
  • Песни и танцы с персонажами;
  • Подарки и фото после представления.

Кто может стать зрителем?

Спектакль предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но по желанию можно приходить и с младшими или старшими детьми. Пространство для представления уютное и камерное, в зале расположено максимум 20 детей, что создает особую атмосферу.

Важно знать

Длительность спектакля составляет примерно 50-60 минут. Рекомендуем подготовить сменную обувь для ваших детей. Взрослые могут проходить в зал в бахилах (предоставляемых организаторами) или в носочках. Обратите внимание, что билет необходим на каждого зрителя (взрослого или ребенка) старше 2-х лет.

Не упустите возможность стать частью увлекательной истории и помочь Эльзе в такой важный день!

Купить билет на спектакль Интерактивный спектакль «Холодное сердце»

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
17:30
Zen Space Москва, Саларьевская, 14, корп. 3, секция 8
от 2500 ₽
14 декабря воскресенье
16:00
Районный центр «Место встречи Прага» Москва, Ниж.Масловка, 10
от 2000 ₽
20 декабря суббота
18:00
Районный центр «Место встречи Прага» Москва, Ниж.Масловка, 10
от 2500 ₽

