Приглашаем юных зрителей и их родителей на захватывающий интерактивный спектакль «Мимимишки и морская экспедиция». Вместе с любимыми героями мультфильма дети отправятся в увлекательное морское путешествие, полное открытий и приключений.
Что вас ждёт:
Почему стоит прийти:
«Мимимишки и морская экспедиция» — это не только развлечение, но и возможность для детей научиться чему-то новому, развивать свои навыки и проводить время с пользой в компании любимых героев. Подарите вашему ребёнку увлекательное приключение на Арт-Барже «Кубрик» вместе с Мимимишками!