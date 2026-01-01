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Интерактивный спектакль для детей «Мимимишки и морская экспедиция» на Арт-барже «Кубрик»
Киноафиша Интерактивный спектакль для детей «Мимимишки и морская экспедиция» на Арт-барже «Кубрик»

Спектакль Интерактивный спектакль для детей «Мимимишки и морская экспедиция» на Арт-барже «Кубрик»

Постановка
Арт-баржа «Кубрик» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей на Обских волнах 

Приглашаем юных зрителей и их родителей на захватывающий интерактивный спектакль «Мимимишки и морская экспедиция». Вместе с любимыми героями мультфильма дети отправятся в увлекательное морское путешествие, полное открытий и приключений.

Что вас ждёт:

  • Живое общение с персонажами: Мишки, Лисичка и другие герои будут вовлекать маленьких зрителей в происходящее на сцене, превращая их в настоящих участников морской экспедиции.
  • Занимательные игры и задания, которые помогут развить смекалку, творческое мышление и командный дух.
  • Музыкальные номера и весёлые танцы, которые добавят в спектакль яркие краски и подарят незабываемые эмоции.

Почему стоит прийти:

«Мимимишки и морская экспедиция» — это не только развлечение, но и возможность для детей научиться чему-то новому, развивать свои навыки и проводить время с пользой в компании любимых героев. Подарите вашему ребёнку увлекательное приключение на Арт-Барже «Кубрик» вместе с Мимимишками!

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