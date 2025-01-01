Интерактивный лазерный тир в подземном музее Бункер-42 на Таганке

Приглашаем вас в наш уникальный подземный музей, где вас ждет захватывающий интерактивный лазерный тир! Это не просто развлечение, а настоящий стрелковый тренажер, на котором оттачивают свои навыки сотрудники МВД и ФСБ.

Разнообразие программ

В тире предусмотрено 60 разнообразных программ. Вы можете выбрать от профессиональных стрелковых упражнений до увлекательной стрельбы по виртуальным мышам, что станет настоящим хитом для юных гостей!

Безопасность и честность

Несколько человек могут вести огонь одновременно по виртуальным мишеням, расположенным на огромном экране. Попадания фиксируются с помощью лазера, что обеспечивает абсолютную честность и безопасность. Погружение в обстановку максимально полное – вы не отличите его от реальной стрельбы!

Дополнительные билеты

Если у вас больше игроков, не переживайте! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, всего за 10 минут до начала, в кассе Бункера.

Не упустите возможность погрузиться в мир увлекательной стрельбы и командного взаимодействия. Ждем вас в нашем лазерном тире!