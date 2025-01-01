Приглашаем вас в наш уникальный подземный музей, где вас ждет захватывающий интерактивный лазерный тир! Это не просто развлечение, а настоящий стрелковый тренажер, на котором оттачивают свои навыки сотрудники МВД и ФСБ.
В тире предусмотрено 60 разнообразных программ. Вы можете выбрать от профессиональных стрелковых упражнений до увлекательной стрельбы по виртуальным мышам, что станет настоящим хитом для юных гостей!
Несколько человек могут вести огонь одновременно по виртуальным мишеням, расположенным на огромном экране. Попадания фиксируются с помощью лазера, что обеспечивает абсолютную честность и безопасность. Погружение в обстановку максимально полное – вы не отличите его от реальной стрельбы!
Если у вас больше игроков, не переживайте! Билеты можно будет докупить в день мероприятия, всего за 10 минут до начала, в кассе Бункера.
Не упустите возможность погрузиться в мир увлекательной стрельбы и командного взаимодействия. Ждем вас в нашем лазерном тире!