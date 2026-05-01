Интерактивный концерт «Путешествие в сказку»

Интерактивный концерт в Музее Прокофьева

Исполнитель: Фортепианный дуэт «Каденция» в составе Екатерины Лозовской и Ирины Маштаковой.

Приглашаем детей и их родителей отпраздновать самый яркий переход года — из цветущей весны в солнечное лето — на интерактивном концерте для всей семьи «Путешествие в сказку»!

Музыкальные открытия

В канун Дня защиты детей и начала долгожданных каникул мы отправимся в путь вместе с удивительной музыкой Петра Чайковского. Эта музыка проведет нас по таинственным тропам и залитым солнцем лесам.

Также на концерте прозвучат произведения современного композитора Татьяны Симоновой, которые познакомят нас с героями, живущими в сердце каждого ребенка. Каждый сможет почувствовать себя главным героем доброй сказочной истории!

Выставка для зрителей

В день концерта зрителям предоставляется возможность посещения одной из временных выставок. Уточняйте информацию у администраторов.