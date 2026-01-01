Спектакль Интерактивный концерт «Айболит»

Интерактивный музыкальный проект«Айболит» в МКЗ «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» пройдет интерактивный концерт от проекта Play for soul, посвященный известной сказке Корнея Чуковского «Айболит». Это увлекательное музыкальное представление познакомит детей с добротой и чуткостью.

На сцене прозвучат аранжировки музыки Фиртича из мультфильма «Айболит» (реж. Давид Черкасский, 1984–1985). В выступлении будут задействованы виолончель, флейта, фортепиано и множество ударных инструментов, создающих яркое звучание.

Гостей ждут не только музыкальные номера, но и активные игры, где дети смогут помочь Доктору Айболиту и спастись от злодея Бармалея. Концерт особенно понравится тем, кто предпочитает интерактивные форматы для своих детей.

Магия музыки и взаимодействия

Этот концерт — яркий пример того, как музыка может объединить детей и взрослых. Музыкальная композиция наполнена разнообразием: от ударных до вокала, что сделает каждое выступление уникальным.

На мероприятии малыши не только смогут слушать музыку и танцевать, но и стать настоящими участниками представления. Мы подготовили для них множество музыкальных игр. Вместе мы познакомимся с животными, поможем доброму доктору и создадим незабываемые воспоминания.

Рекомендации и информация

Спектакль рекомендован зрителям от 3 лет. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать для каждого зрителя независимо от возраста.

Продолжительность представления составит 50 минут без антракта. Не упустите возможность провести время с детьми в увлекательной и познавательной атмосфере!