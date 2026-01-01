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Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения»
Киноафиша Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения»

Спектакль Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения»

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Современные сказки: «Баба Яга в тренде»

Представляем вам новый спектакль, который переворачивает традиционные представления о сказочных героях. В «Баба Яга в тренде» любимые персонажи русской народной культуры предстают перед зрителями в совершенно новом свете. Баба Яга ведёт блог, Кощей следит за модными трендами, а Леший выступает как эко-активист.

Но за яркими образами скрывается важный вопрос: что же на самом деле имеет значение? Сотня лайков в соцсетях или настоящие друзья на празднике? Этот спектакль заставит вас взглянуть на привычные вещи с другой стороны и, возможно, даже переосмыслить свои собственные приоритеты.

Проблематика и актуальность

Основная тематика спектакля касается взаимодействия человека с миром цифровых технологий и его влияния на социальные связи. Сказочные персонажи, адаптированные под современные реалии, поднимают вопросы о ценностях дружбы и искренности.

Формат и исполнение

Спектакль предусматривает яркие костюмы, современные декорации и высококачественные визуальные эффекты. Использование мультимедийных элементов делает представление динамичным и интересным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть, как классика переплетается с современностью, и ощутить, как древние сказки вновь оживают на сцене.

Фотографии

Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения» Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения» Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения» Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения» Интерактивное представление «Яга в сети: история одного Дня рождения»
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