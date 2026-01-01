Масленичная неделя для детей и взрослых

Зима не спешит уступать свои права Весне и продолжает править, окутывая землю снегом и льдом. Однако именно в это время на сцену выходят Василиса Премудрая и Весёлый Скоморох, которые постараются убедить Зиму, что каждому сезону своё время. На Масленицу она должна уступить место своей сестрице — Весне.

Что ждать от представления?

Василиса и Скоморох вместе со зрителями расскажут Зиме о традициях Масленичной недели. Гости смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в мероприятии: испечь блины и накрыть волшебный стол. Это интерактивное представление станет настоящим праздником для всей семьи.

Для кого это представление?

«Как на Масленицу Зиму провожали» — идеальный вариант для семейного досуга. Здесь каждый ребёнок и взрослый сможет ощутить приближение весны и погрузиться в атмосферу народных традиций.

Интересные факты о Масленице

Масленица — это не только время прощания с зимой, но и период, когда принято угощать блинами, устраивать игры и веселья. Эта неделя символизирует радость, единение и подготовку к весенним работам. Не упустите возможность стать частью этого волшебного праздника!

Приходите на интерактивное представление и откройте для себя удивительный мир театра, традиций и добра!