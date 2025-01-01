Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Интерактивная программа «Новогодний переполох»
Билеты от 0₽
Киноафиша Интерактивная программа «Новогодний переполох»

Спектакль Интерактивная программа «Новогодний переполох»

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогоднее представление в музеe Прокофьева

Новый год — это главный праздник, который с нетерпением ждут все дети. Подарки от Деда Мороза стали неотъемлемой частью этого веселого времени года. Однако что, если мошенники решили напакостить и лишить детей праздника?

Но не стоит волноваться! Благодаря смелости Снегурочки, дружелюбным зайцам и незабываемым гостям праздника, чудо все же произойдет. Новый год непременно наступит!

Что ждет зрителей?

На новогоднем представлении вас ожидают:

  • новогоднее караоке — споём лучшие праздничные песни;
  • хоровод вокруг ёлки — классическое развлечение для всех;
  • загадки и творческие задания — увлекательные игры для юных зрителей.

Снегурочка и Дед Мороз с радостью ждут юных зрителей в музее Прокофьева. Присоединяйтесь к волшебству и атмосфере праздника!

Купить билет на спектакль Интерактивная программа «Новогодний переполох»

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
11:00
Музей Прокофьева Москва, Б.Дмитровка, 5/6, стр. 3

В ближайшие дни

День влюбленных
16+
Мюзикл
День влюбленных
18 января в 18:00 МДМ
от 1700 ₽
Игрушки Бертрана
18+
Перформанс
Игрушки Бертрана
22 января в 20:00 Театр.doc на Лесной
от 2000 ₽
Умка
6+
Кукольный Детский Премьера
Умка
30 декабря в 14:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше