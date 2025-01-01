Спектакль Интерактивная программа «Новогодний переполох»

Новогоднее представление в музеe Прокофьева

Новый год — это главный праздник, который с нетерпением ждут все дети. Подарки от Деда Мороза стали неотъемлемой частью этого веселого времени года. Однако что, если мошенники решили напакостить и лишить детей праздника?

Но не стоит волноваться! Благодаря смелости Снегурочки, дружелюбным зайцам и незабываемым гостям праздника, чудо все же произойдет. Новый год непременно наступит!

Что ждет зрителей?

На новогоднем представлении вас ожидают:

новогоднее караоке — споём лучшие праздничные песни;

хоровод вокруг ёлки — классическое развлечение для всех;

загадки и творческие задания — увлекательные игры для юных зрителей.

Снегурочка и Дед Мороз с радостью ждут юных зрителей в музее Прокофьева. Присоединяйтесь к волшебству и атмосфере праздника!