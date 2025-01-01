AZ ДЕТИ с радостью представляет новую интерактивную программу «Эхо предметов»! Приглашаем юных исследователей в захватывающее путешествие по натюрмортам Дмитрия Краснопевцева.
В таинственных нишах участники смогут разыскать предметы, которые «живут» в картинах художника. Они будут заглядывать в сошедшие с полотен коробки, находить подсказки и слушать удивительные истории этих предметов.
Нашими проводниками станут обычные камешки — такие, которые можно встретить на морском берегу. Именно такие камни часто появляются в работах Краснопевцева. Они помогут не только определить путь, но и взглянуть на привычное по-новому.
Вдохновившись увиденным, каждый участник сможет создать свою миниатюрную картину-талисман, в которую будет заключен целый мир — маленький, но очень ценный.
Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и увлекательное времяпрепровождение в мире искусства!