Интерактивная программа «Эхо предметов» для детей 7-11 лет
Билеты от 0₽
Киноафиша Интерактивная программа «Эхо предметов» для детей 7-11 лет

Интерактивная программа «Эхо предметов» для детей 7-11 лет

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Интерактивная программа «Эхо предметов» от AZ ДЕТИ

AZ ДЕТИ с радостью представляет новую интерактивную программу «Эхо предметов»! Приглашаем юных исследователей в захватывающее путешествие по натюрмортам Дмитрия Краснопевцева.

Удивительное путешествие по картинам

В таинственных нишах участники смогут разыскать предметы, которые «живут» в картинах художника. Они будут заглядывать в сошедшие с полотен коробки, находить подсказки и слушать удивительные истории этих предметов.

Проводники в мир искусства

Нашими проводниками станут обычные камешки — такие, которые можно встретить на морском берегу. Именно такие камни часто появляются в работах Краснопевцева. Они помогут не только определить путь, но и взглянуть на привычное по-новому.

Создание миниатюрной картины-талисмана

Вдохновившись увиденным, каждый участник сможет создать свою миниатюрную картину-талисман, в которую будет заключен целый мир — маленький, но очень ценный.

Информация для родителей

  • Возраст: 7-11 лет
  • Продолжительность: 1,5 часа

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и увлекательное времяпрепровождение в мире искусства!

Купить билет на выставка Интерактивная программа «Эхо предметов» для детей 7-11 лет

Декабрь
13 декабря суббота
12:30
ЦСИ AZ/Art Москва, Маросейка, 11/4, стр. 1
21 декабря воскресенье
12:30
ЦСИ AZ/Art Москва, Маросейка, 11/4, стр. 1
27 декабря суббота
12:30
ЦСИ AZ/Art Москва, Маросейка, 11/4, стр. 1

