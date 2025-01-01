Интерактивная программа «Эхо предметов» от AZ ДЕТИ

AZ ДЕТИ с радостью представляет новую интерактивную программу «Эхо предметов»! Приглашаем юных исследователей в захватывающее путешествие по натюрмортам Дмитрия Краснопевцева.

Удивительное путешествие по картинам

В таинственных нишах участники смогут разыскать предметы, которые «живут» в картинах художника. Они будут заглядывать в сошедшие с полотен коробки, находить подсказки и слушать удивительные истории этих предметов.

Проводники в мир искусства

Нашими проводниками станут обычные камешки — такие, которые можно встретить на морском берегу. Именно такие камни часто появляются в работах Краснопевцева. Они помогут не только определить путь, но и взглянуть на привычное по-новому.

Создание миниатюрной картины-талисмана

Вдохновившись увиденным, каждый участник сможет создать свою миниатюрную картину-талисман, в которую будет заключен целый мир — маленький, но очень ценный.

Информация для родителей

Возраст: 7-11 лет

Продолжительность: 1,5 часа

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и увлекательное времяпрепровождение в мире искусства!