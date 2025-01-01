Интерактивная программа для подростков
Зимние каникулы в самом разгаре! Если вы еще не определились, как провести оставшиеся дни отдыха, приглашаем подростков старше 12 лет в уютное пространство Детского центра «18–». Здесь пройдет интерактивная программа «Рождественский трындельник», где вас ждет много интересного в компании сверстников!
Программа мероприятий
- Рождественский свет: мастер-класс, на котором каждый сможет создать необычную свечу из ароматной вощины.
- Зимние узоры: кулинарный мастер-класс, где солёные крендельки и шоколад превратятся в уникальные съедобные украшения.
- Карта желаний: творческая мастерская по созданию коллажа, который поможет визуализировать мечты и цели на будущий год.
- В гостях у сказки: веселая встреча с обаятельной Бабой Ягой, которая проведёт увлекательные игры и конкурсы. Не упустите возможность сфотографироваться на память и получить автограф!
- Вечер у камина: теплые и душевные посиделки с гитарой, любимыми песнями и приятным общением.
- Сладкий подарок: в завершение вечера каждый участник получит сладкий подарок.
Не упустите шанс провести незабываемые каникулы в компании друзей и новых знакомых! Программа будет интересна и увлекательна, а еще – это отличная возможность проявить свои способности и научиться чему-то новому.