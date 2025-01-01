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Интерактивная программа для детей «Театр в шкафу. Играем сказку»
Киноафиша Интерактивная программа для детей «Театр в шкафу. Играем сказку»

Интерактивная программа для детей «Театр в шкафу. Играем сказку»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Театральное волшебство в Зазеркалье

Что есть театр, как не волшебство? За любым волшебством стоит труд большой команды специалистов. В этом месяце актерский дом приглашает вас в удивительное путешествие за кулисы. Спектакль «Шкаф в Зазеркалье» раскроет секреты закулисного мира и покажет, как создается театр.

Закулисный мир и профессия актера

Зрители увидят сложное пространство сцены и смогут примерить на себя профессию актера. В ходе спектакля юные артисты получат возможность погрузиться в творческий процесс, а также узнать, как создаются костюмы и реквизит. Множество интересных предметов найдется в тайниках загадочного шкафа, а некоторые элементы дети смогут создать своими руками.

Классика в современном исполнении

В традициях домашнего театра юные исполнители разыграют сценки из старой доброй «Золушки», но в современном ключе. Это станет отличной возможностью для детей проявить свои таланты и порадовать зрителей.

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 1 час
  • Возрастное ограничение: Рекомендуется для детей от 6 лет
  • Дата и время: Проверьте расписание на сайте театра

Не упустите шанс стать частью этого волшебного процесса и насладиться театральным искусством в его самой чистой форме!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽ 11:30 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 9 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 13 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 15 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 16 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 27 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 29 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Музей-квартира Самойловых Санкт-Петербург, Стремянная, 8
10:00 от 150 ₽

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12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
28 июля в 18:30 Севкабель Порт
от 900 ₽
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