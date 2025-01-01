Театральное волшебство в Зазеркалье

Что есть театр, как не волшебство? За любым волшебством стоит труд большой команды специалистов. В этом месяце актерский дом приглашает вас в удивительное путешествие за кулисы. Спектакль «Шкаф в Зазеркалье» раскроет секреты закулисного мира и покажет, как создается театр.

Закулисный мир и профессия актера

Зрители увидят сложное пространство сцены и смогут примерить на себя профессию актера. В ходе спектакля юные артисты получат возможность погрузиться в творческий процесс, а также узнать, как создаются костюмы и реквизит. Множество интересных предметов найдется в тайниках загадочного шкафа, а некоторые элементы дети смогут создать своими руками.

Классика в современном исполнении

В традициях домашнего театра юные исполнители разыграют сценки из старой доброй «Золушки», но в современном ключе. Это станет отличной возможностью для детей проявить свои таланты и порадовать зрителей.

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 час

1 час Возрастное ограничение: Рекомендуется для детей от 6 лет

Рекомендуется для детей от 6 лет Дата и время: Проверьте расписание на сайте театра

Не упустите шанс стать частью этого волшебного процесса и насладиться театральным искусством в его самой чистой форме!