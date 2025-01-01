Интерактивная программа «Дети PRO искусство» в ЦСИ AZ/ART

Этим летом AZ Дети приглашает всех юных зрителей присоединиться к фестивалю-интенсиву «Алгоритмы познания»! В пространстве ЦСИ AZ/ART пройдет новая интерактивная программа, которая подарит детям возможность погрузиться в мир современного искусства.

Что ждет участников?

Все желающие смогут попробовать себя в роли арт-эксперта. В программе предусмотрены:

Обучение проведению экскурсий по выставке;

Умение брать интервью;

Обсуждение впечатлений об увиденном и услышанном.

Это уникальная возможность не только познать искусство, но и выразить себя через творчество!

Творческая часть программы

В рамках программы участники будут работать с «священным хламом», или «ящиком с письменными принадлежностями». Из этих элементов и текстовых фрагментов дети создадут символический коллаж-ассамбляж под названием «письмо самому себе». Это поможет глубже понять свои чувства и мысли.

Детали программы

Продолжительность: 1 час 30 минут

Возраст: 6–12 лет

Ведущая программы

Программу проведет Александра Волкова — координатор коллекции Музея AZ с момента его создания в 2015 году и автор образовательных детских программ AZ Дети.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления и новые знания о мире искусства!