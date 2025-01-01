Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Интерактивная программа «Дети Pro искусство» / 6–12 лет
Билеты от 0₽
Киноафиша Интерактивная программа «Дети Pro искусство» / 6–12 лет

Интерактивная программа «Дети Pro искусство» / 6–12 лет

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Интерактивная программа «Дети PRO искусство» в ЦСИ AZ/ART

Этим летом AZ Дети приглашает всех юных зрителей присоединиться к фестивалю-интенсиву «Алгоритмы познания»! В пространстве ЦСИ AZ/ART пройдет новая интерактивная программа, которая подарит детям возможность погрузиться в мир современного искусства.

Что ждет участников?

Все желающие смогут попробовать себя в роли арт-эксперта. В программе предусмотрены:

  • Обучение проведению экскурсий по выставке;
  • Умение брать интервью;
  • Обсуждение впечатлений об увиденном и услышанном.

Это уникальная возможность не только познать искусство, но и выразить себя через творчество!

Творческая часть программы

В рамках программы участники будут работать с «священным хламом», или «ящиком с письменными принадлежностями». Из этих элементов и текстовых фрагментов дети создадут символический коллаж-ассамбляж под названием «письмо самому себе». Это поможет глубже понять свои чувства и мысли.

Детали программы

Продолжительность: 1 час 30 минут
Возраст: 6–12 лет

Ведущая программы

Программу проведет Александра Волкова — координатор коллекции Музея AZ с момента его создания в 2015 году и автор образовательных детских программ AZ Дети.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления и новые знания о мире искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
ЦСИ AZ/Art Москва, Маросейка, 11/4, стр. 1
12:30

В ближайшие дни

Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
30 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1300 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
29 июля в 11:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
24 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше