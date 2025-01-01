Спектакль Интерактивная новогодняя шоу-сказка «Волшебство зимы»

Меню
Интерактивная новогодняя шоу-сказка «Волшебство зимы»
Билеты от 1200₽
6+
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Премьера интерактивной новогодней шоу-сказки «Волшебство зимы»

ГРАНД Театр и Денис Тагинцев представляют всероссийскую премьеру интерактивной новогодней шоу-сказки для детей «Волшебство зимы», основанной на произведениях «Хроники Нарнии». Эта постановка обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Команда создателей

Авторы и участники спектакля — чемпионы мира по танцам, опытные артисты театра и кино. Звездная команда проекта включает:

  • Продюсер: Денис Тагинцев
  • Режиссер: Петр Гетманчук
  • Хореограф-постановщик: Никита Ерошенко
  • Исполнительница роли Люси: Алиса Кожикина — повзрослевшая победительница шоу «Голос. Дети»

Сюжет и атмосфера

Зрителей ждёт незабываемое путешествие в сказочную зимнюю страну с удивительными музыкально-танцевальными номерами и захватывающими спецэффектами. Вместе со сценой мы расскажем тёплую душевную историю о дружбе, волшебстве, правде и важности выбора.

Вас ждёт встреча с девочкой Люси, верящей в чудеса, её семьёй, а также сказочными персонажами — Тумнусом, Колдуньей и Дедом Морозом. Они вместе с детьми пройдут через все испытания, которые приготовила для них зимняя страна. Это будет яркое приключение, о котором можно только мечтать в преддверии Нового года.

Не пропустите!

«Волшебство зимы» — история, созданная ради улыбок, смеха и увлечённых глаз ваших детей. Давайте подарим им радость, счастье и веру в чудеса, которые всегда рядом.

Информация для зрителей

  • Жанр: музыкально-танцевальное шоу
  • Продолжительность: 55 минут
  • Возрастной ценз: 6+

Рекомендовано для создания новогоднего настроения детям и взрослым!

Декабрь
22 декабря понедельник
11:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
13:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
23 декабря вторник
11:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
13:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
24 декабря среда
11:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
13:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
25 декабря четверг
11:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
13:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
26 декабря пятница
11:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
13:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1200 ₽

