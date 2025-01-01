Спектакль Интерактивная новогодняя шоу-сказка «Волшебство зимы»

Премьера интерактивной новогодней шоу-сказки «Волшебство зимы»

ГРАНД Театр и Денис Тагинцев представляют всероссийскую премьеру интерактивной новогодней шоу-сказки для детей «Волшебство зимы», основанной на произведениях «Хроники Нарнии». Эта постановка обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Команда создателей

Авторы и участники спектакля — чемпионы мира по танцам, опытные артисты театра и кино. Звездная команда проекта включает:

Продюсер: Денис Тагинцев

Денис Тагинцев Режиссер: Петр Гетманчук

Петр Гетманчук Хореограф-постановщик: Никита Ерошенко

Никита Ерошенко Исполнительница роли Люси: Алиса Кожикина — повзрослевшая победительница шоу «Голос. Дети»

Сюжет и атмосфера

Зрителей ждёт незабываемое путешествие в сказочную зимнюю страну с удивительными музыкально-танцевальными номерами и захватывающими спецэффектами. Вместе со сценой мы расскажем тёплую душевную историю о дружбе, волшебстве, правде и важности выбора.

Вас ждёт встреча с девочкой Люси, верящей в чудеса, её семьёй, а также сказочными персонажами — Тумнусом, Колдуньей и Дедом Морозом. Они вместе с детьми пройдут через все испытания, которые приготовила для них зимняя страна. Это будет яркое приключение, о котором можно только мечтать в преддверии Нового года.

Не пропустите!

«Волшебство зимы» — история, созданная ради улыбок, смеха и увлечённых глаз ваших детей. Давайте подарим им радость, счастье и веру в чудеса, которые всегда рядом.

Информация для зрителей

Жанр: музыкально-танцевальное шоу

музыкально-танцевальное шоу Продолжительность: 55 минут

55 минут Возрастной ценз: 6+

Рекомендовано для создания новогоднего настроения детям и взрослым!