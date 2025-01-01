Спектакль Интерактивная новогодняя шоу-сказка «Волшебство зимы»

ГРАНД Театр и Денис Тагинцев представляют всероссийскую премьеру интерактивной новогодней шоу-сказки для детей «Волшебство зимы», основанной на произведениях «Хроники Нарнии». Эта постановка обещает стать настоящим праздником для всей семьи.
Авторы и участники спектакля — чемпионы мира по танцам, опытные артисты театра и кино. Звездная команда проекта включает:
Зрителей ждёт незабываемое путешествие в сказочную зимнюю страну с удивительными музыкально-танцевальными номерами и захватывающими спецэффектами. Вместе со сценой мы расскажем тёплую душевную историю о дружбе, волшебстве, правде и важности выбора.
Вас ждёт встреча с девочкой Люси, верящей в чудеса, её семьёй, а также сказочными персонажами — Тумнусом, Колдуньей и Дедом Морозом. Они вместе с детьми пройдут через все испытания, которые приготовила для них зимняя страна. Это будет яркое приключение, о котором можно только мечтать в преддверии Нового года.
«Волшебство зимы» — история, созданная ради улыбок, смеха и увлечённых глаз ваших детей. Давайте подарим им радость, счастье и веру в чудеса, которые всегда рядом.
Рекомендовано для создания новогоднего настроения детям и взрослым!