Интерактивная лекция «Занимательная акустика»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Занимательная акустика: интерактивные лекции для любителей науки

Мы живем в мире звуков, и это удивительное окружение стало предметом интерактивных лекций «Занимательная акустика». Эти лекции проводятся в рамках выставки «Дом занимательной науки» и предлагают зрителям уникальную возможность погрузиться в мир акустики.

Что вас ждет на лекциях?

Участники лекций узнают, как возникают, распространяются и поглощаются звуки, различия между природными звуками и музыкальными. Темы обсуждений охватывают информативные аспекты, связанные с человеческой речью, и даже затрагивают вопрос о том, как бы звучали музыкальные инструменты на других планетах.

Интерактивный формат

Лекции проводятся в интерактивном формате, что позволяет участникам не только слушать, но и активно участвовать в обсуждениях. Это отличная возможность задать вопросы, обменяться мнениями и узнать что-то новое о звуковом мире.

Полезная информация для зрителей

Продолжительность каждой лекции составляет 1 час, что делает их удобными для посещения с друзьями или семьей. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать акустику, и получите не только знания, но и незабываемые впечатления!

Интерактивная лекция «Занимательная акустика»

Октябрь
Ноябрь
4 октября суббота
17:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽
12 октября воскресенье
17:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽
22 октября среда
19:30
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽
2 ноября воскресенье
17:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽
9 ноября воскресенье
17:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽

Все выставки Москвы
