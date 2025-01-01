Интерактивная лекция «Русское масонство. Символика. Ландмарки. Шестое чувство»

Масонство: тайны и реальность

Тема масонства на протяжении веков вызывает живое любопытство и порой мистические домогательства. Ходят слухи, что масоны правят миром, что они — самые влиятельные фигуры, обладающие тайным знанием, которое даёт им возможность менять жизни, как свою, так и окружающих. Что стоит за этим мифом и что на самом деле скрывают масонские ложи?

Что будет раскрыто на лекции:

История русского масонства: Вы узнаете, как оно пришло в Россию, кто стал первым масоном на российской земле и как развивалось это движение в разных городах страны.

Вы узнаете, как оно пришло в Россию, кто стал первым масоном на российской земле и как развивалось это движение в разных городах страны. Масонские ложи в Москве и Санкт-Петербурге: Какие ложи существовали в этих столицах, как они влияли на культурную и социальную жизнь? Мы расскажем вам, как можно узнать о присутствии масонов по архитектурным деталям фасадов старинных зданий.

Какие ложи существовали в этих столицах, как они влияли на культурную и социальную жизнь? Мы расскажем вам, как можно узнать о присутствии масонов по архитектурным деталям фасадов старинных зданий. Конституция масонства и тайная символика: Разберем, что такое градусы посвящения и как масоны использовали символику для передачи знаний. Вы сможете узнать, как эти символы влияли на эпоху просвещения в России.

Разберем, что такое градусы посвящения и как масоны использовали символику для передачи знаний. Вы сможете узнать, как эти символы влияли на эпоху просвещения в России. Масонство и русский век просвещения: Как масонские идеи повлияли на развитие русской словесности и просветительского движения, на создание культурных традиций и философских школ.

Как масонские идеи повлияли на развитие русской словесности и просветительского движения, на создание культурных традиций и философских школ. Масонство сегодня: Существуют ли масонские ложи в наше время? Где они находятся и чем отличаются от их предшественников? И, что важнее всего — почему многие тайны, когда-то считавшиеся сокровенными, уже не являются таковыми?

Уникальная возможность

В ходе лекции вам будет предложено участие в ритуале принятия в 1-й градус масонской ложи, чтобы на практике почувствовать себя частью этой традиции. Вы также сможете ответить на важный вопрос: «Мог бы я стать членом масонской ложи сегодня?»

Автор и ведущая лекции — Александра Ирбе, член Союза писателей России, автор работ о масонстве в русской поэзии, психолог и ученик философа Леонида Мациха.