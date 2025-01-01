Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интерактивная лекция «Галилео Галилей: искусство научных открытий»
Киноафиша Интерактивная лекция «Галилео Галилей: искусство научных открытий»

Интерактивная лекция «Галилео Галилей: искусство научных открытий»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в эпоху Возрождения с Галилео Галилеем

В рамках проекта «Дом чудес - Фонтанка, 34!» к выставке для всей семьи «ДЗН» представляем уникальную программу, посвященную выдающемуся итальянскому ученому Галилео Галилею. Этот великий математик, физик, астроном, философ и художник, известный как «узник святой инквизиции», по праву считается основателем экспериментальной науки.

Наследие Галилея

На нашей программе вы сможете узнать, какое наследие оставил Галилей. Мы переместимся во времена эпохи Возрождения, в события и места, где Мастер совершал свои научные открытия, меняющие понимание законов природы.

Эксперименты и размышления

Во время лекции мы будем экспериментировать и размышлять под звуки «Музыки эпохи Солнца». В дополнение к лекции прозвучит живая музыка, которая создаст неповторимую атмосферу и позволит глубже понять идеи Галилея.

Ведущие программы

Лекцию проведет Виктория Малиновская, кандидат технических наук, заведующая Лабораторией занимательных опытов и лектор Планетария. Её опыт в преподавании естествознания и исследовании истории науки обогатит ваше восприятие темы. Музыкальное сопровождение обеспечит Елена Чупахина, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, играющая на клавесине.

Приходите и откройте для себя удивительный мир науки и искусства, где каждое открытие — это шаг к пониманию окружающего нас мира.

Купить билет на выставка Интерактивная лекция «Галилео Галилей: искусство научных открытий»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
13:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
от 600 ₽

В ближайшие дни

Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
7 октября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1800 ₽
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
12+
Фотография Современное искусство
Фотоискусство. От дагеротипа до искусственного интеллекта
4 октября в 11:00 Манеж
Билеты
Входной билет на выставку «Пьер и Сильфиды»
6+
Видео Исторические выставки Фотография Графика Классическое искусство
Входной билет на выставку «Пьер и Сильфиды»
19 ноября в 10:00 Театральный музей
от 200 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше