Погружение в эпоху Возрождения с Галилео Галилеем

В рамках проекта «Дом чудес - Фонтанка, 34!» к выставке для всей семьи «ДЗН» представляем уникальную программу, посвященную выдающемуся итальянскому ученому Галилео Галилею. Этот великий математик, физик, астроном, философ и художник, известный как «узник святой инквизиции», по праву считается основателем экспериментальной науки.

Наследие Галилея

На нашей программе вы сможете узнать, какое наследие оставил Галилей. Мы переместимся во времена эпохи Возрождения, в события и места, где Мастер совершал свои научные открытия, меняющие понимание законов природы.

Эксперименты и размышления

Во время лекции мы будем экспериментировать и размышлять под звуки «Музыки эпохи Солнца». В дополнение к лекции прозвучит живая музыка, которая создаст неповторимую атмосферу и позволит глубже понять идеи Галилея.

Ведущие программы

Лекцию проведет Виктория Малиновская, кандидат технических наук, заведующая Лабораторией занимательных опытов и лектор Планетария. Её опыт в преподавании естествознания и исследовании истории науки обогатит ваше восприятие темы. Музыкальное сопровождение обеспечит Елена Чупахина, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, играющая на клавесине.

Приходите и откройте для себя удивительный мир науки и искусства, где каждое открытие — это шаг к пониманию окружающего нас мира.