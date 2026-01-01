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Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король»
Киноафиша Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король»

Спектакль Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король»

0+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный новогодний спектакль о Щелкунчике

Приглашаем вас на волшебную новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный король», которая пройдет в роскошном зале дворца Олимпия!

О спектакле

В этой захватывающей истории в Новогоднюю ночь милый Щелкунчик превращается в храброго Принца. Его ждет битва с хитрым Мышиным Королем, и он готов сделать все, чтобы защитить свою любимую Мари. В сказке добро побеждает зло, а дружба и справедливость торжествуют над коварством и жестокостью!

Интерактивные моменты

Во время спектакля маленьких зрителей ждут увлекательные интерактивные игры с любимыми героями. Это уникальная возможность не только наблюдать за происходящим, но и стать частью волшебной истории!

Праздничное завершение

В завершение представления к нам заглянет Дед Мороз, чтобы поздравить всех с Новым годом и подарить каждому ребенку сладкий подарок!

Не упустите шанс погрузиться в мир сказки и волшебства! До встречи на спектакле!

Фотографии

Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король» Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король» Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король» Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король» Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король» Интерактивная елка «Щелкунчик и Мышиный король»
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