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Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»
Киноафиша Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»

Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Необычное свидание в Санкт-Петербурге

Если вы хотите сделать сюрприз своей второй половинке, у нас есть замечательное предложение! Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине» в музее «В Тишине» станет идеальным способом удивить и запомниться.

Что вас ждет?

Не нужно слов и лишних придумок! Эта уникальная выставка предложит вам новые способы общения через 5 интерактивных зон. Вы сможете узнать друг о друге совершенно по-новому, погрузившись в атмосферу романтики и уюта.

Преимущества экскурсии

  • 5 интерактивных залов, каждый из которых предлагает уникальный опыт
  • 60 минут вовлеченности и увлекательности
  • Один билет на две персоны — идеальный вариант для пары
  • В стоимость включен гид, который проведет вас через все этапы экскурсии

Романтическая атмосфера

Здесь вам не помешают посторонние посетители, ведь мы заботимся о создании романтической обстановки. Погрузитесь в мир тишины и общения без слов.

Не упустите возможность провести время с любимым человеком в уникальном окружении. Забронируйте билет на экскурсию «Свидание в Тишине» и создайте незабываемые воспоминания!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
14:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 3500 ₽ 14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 4000 ₽ 14:00 от 4000 ₽ 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽

В ближайшие дни

Дом занимательной науки
6+
Интерактивный
Дом занимательной науки
28 августа в 10:00 Музей музыки
от 100 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
24 августа в 19:30 Севкабель Порт
от 1100 ₽
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
25 июля в 15:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
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