Уникальная экскурсия в Музее азартных игр

В Петербурге находится Музей азартных игр, который входит в топ-5 мировых музеев по тематике казино и является единственным в России. Этот музей предлагает интерактивные экскурсии, во время которых посетители смогут познакомиться с изнанкой игорного бизнеса и узнать, почему казино всегда остаётся в выигрыше.

Профессиональные экскурсоводы

Экскурсии в музее ведут профессиональные крупье, карточные механики, иллюзионисты и психологи. Они демонстрируют шулерские приёмы и методы обмана, а также подробно рассказывают о развитии популярных игр и самой игорной индустрии. Это отличная возможность узнать секреты азартных развлечений из первых уст!

Специальные предложения для посетителей

Музей предлагает льготные билеты для студентов, пенсионеров и многодетных семей. Также доступны детские билеты для детей до 13 лет включительно.

Почему стоит посетить?

Экскурсия будет интересна не только любителям истории, но и всем, кто хочет узнать больше о механизмах азартных игр и их месте в культуре.