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Интерактивная экскурсия + шоу программа
Киноафиша Интерактивная экскурсия + шоу программа

Интерактивная экскурсия + шоу программа

6+
Возраст 6+

О выставке

Научное шоу и интерактивные экспонаты в парке чудес Галилео

Добро пожаловать в «Парк чудес Галилео», где наука оживает! Это уникальное место предоставляет возможность всем желающим познакомиться с удивительным миром физических явлений и оптических иллюзий.

Эксперименты для всех возрастов

Во время интерактивной экскурсии вы сможете поэкспериментировать с необычными экспонатами, проверить работу органов чувств и взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому. Парк предлагает множество увлекательных развлечений:

  • Загадочные механизмы
  • Музыкальные инструменты
  • Научные экспонаты
  • Прогулка по потолку
  • Испытание вестибулярного аппарата
  • Зеркальный лабиринт

Каждый из этих элементов проходит через призму науки, что делает их интересными как для детей, так и для взрослых.

Не пропустите научное шоу

Кроме того, вас ждет яркое научное шоу в «Лаборатории чудес Галилео». Здесь профессор демонстрирует зрелищные эксперименты и наглядно показывает, насколько захватывающей может быть наука.

Интерактивно, познавательно и очень весело! Приходите удивляться, исследовать и открывать новое вместе с нами!

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В других городах
Август
12 августа среда
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
13 августа четверг
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14 августа пятница
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
15 августа суббота
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16 августа воскресенье
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17 августа понедельник
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18 августа вторник
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
19 августа среда
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
20 августа четверг
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
21 августа пятница
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
22 августа суббота
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
23 августа воскресенье
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
24 августа понедельник
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
25 августа вторник
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
26 августа среда
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
27 августа четверг
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
28 августа пятница
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
29 августа суббота
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
30 августа воскресенье
10:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
18:00
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
31 августа понедельник
10:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
12:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
14:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
16:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1
17:30
Парк чудес Галилео Санкт-Петербург, просп. Энергетиков, 8, стр. 1

В ближайшие дни

Мастер-класс «Картошка-эскимошка»
6+
Мастер-класс

Мастер-класс «Картошка-эскимошка»

16 августа в 13:30 Фабрика мороженого Alpinetti
от 1500 ₽
Зоотеатр Рептилий
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Экскурсия

Зоотеатр Рептилий

12 августа в 10:00 Жемчужная плаза
от 600 ₽
МАРИИНСКИЙ-2: путешествие по закулисью
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Экскурсия

МАРИИНСКИЙ-2: путешествие по закулисью

5 сентября в 16:00 Мариинский-2
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