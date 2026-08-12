Научное шоу и интерактивные экспонаты в парке чудес Галилео

Добро пожаловать в «Парк чудес Галилео», где наука оживает! Это уникальное место предоставляет возможность всем желающим познакомиться с удивительным миром физических явлений и оптических иллюзий.

Эксперименты для всех возрастов

Во время интерактивной экскурсии вы сможете поэкспериментировать с необычными экспонатами, проверить работу органов чувств и взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому. Парк предлагает множество увлекательных развлечений:

Загадочные механизмы

Музыкальные инструменты

Научные экспонаты

Прогулка по потолку

Испытание вестибулярного аппарата

Зеркальный лабиринт

Каждый из этих элементов проходит через призму науки, что делает их интересными как для детей, так и для взрослых.

Не пропустите научное шоу

Кроме того, вас ждет яркое научное шоу в «Лаборатории чудес Галилео». Здесь профессор демонстрирует зрелищные эксперименты и наглядно показывает, насколько захватывающей может быть наука.

Интерактивно, познавательно и очень весело! Приходите удивляться, исследовать и открывать новое вместе с нами!