Приглашаем вас на интересный летний интенсив, посвященный традиционным техникам кружевоплетения. Это замечательная возможность познакомиться с основами этого искусства и освоить базовые элементы и узоры.
В рамках интенсива вы:
Каждое занятие пройдет в формате мастер-класса с поэтапным выполнением работ. Это позволит вам постепенно овладеть необходимыми навыками и создать свои первые изделия из кружева.
По завершении интенсива вы сможете:
Занятия подходят для начинающих и проводятся под руководством опытной мастерицы. Возраст участников - 8 лет и старше.
Продолжительность: 3 дня, по 2 часа в день. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Не упустите шанс научиться кружевоплетению и создать свои уникальные изделия!
Запись открыта, превращайте свои творческие идеи в реальность!