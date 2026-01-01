Творческий интенсив для детей от 8 лет

Приглашаем вас на интересный летний интенсив, посвященный традиционным техникам кружевоплетения. Это замечательная возможность познакомиться с основами этого искусства и освоить базовые элементы и узоры.

Что вас ждет?

В рамках интенсива вы:

Изучите основы кружевоплетения

Создадите простые кружевные изделия

Научитесь работать с нитями и инструментами

Формат занятий

Каждое занятие пройдет в формате мастер-класса с поэтапным выполнением работ. Это позволит вам постепенно овладеть необходимыми навыками и создать свои первые изделия из кружева.

Результаты участия

По завершении интенсива вы сможете:

Освоить базовые техники кружевоплетения

Создать декоративные изделия

Развить усидчивость и мелкую моторику

Для кого предназначен

Занятия подходят для начинающих и проводятся под руководством опытной мастерицы. Возраст участников - 8 лет и старше.

О программе

Продолжительность: 3 дня, по 2 часа в день. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Не упустите шанс научиться кружевоплетению и создать свои уникальные изделия!

