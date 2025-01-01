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Интенсив «Знакомство с кружевом»
Билеты от 0₽
Киноафиша Интенсив «Знакомство с кружевом»

Интенсив «Знакомство с кружевом»

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Уникальный мастер-класс клуба "Сфера"

Приглашаем вас на бесплатный интенсив «Знакомство с кружевом», который станет отличной возможностью погрузиться в мир удивительного искусства кружевоплетения!

Детали интенсива

Интенсив пройдет в течение трех дней, по два часа в день, в уютном помещении фольклорного центра «Славянка». За это время вы сможете:

  • узнать о необходимых инструментах для кружевоплетения;
  • освоить основные действия;
  • изучить главные элементы, из которых состоят кружевные изделия.

Под руководством опытного мастера

Под чутким руководством опытной мастерицы и руководителя кружка Петровой Татьяны Александровны вы сможете сплести на коклюшках свой первый небольшой сувенир. Этот сувенир станет приятным напоминанием о вашем творческом опыте.

Кто может участвовать?

Интенсив предназначен как для новичков, так и для детей от 10 лет, а также для взрослых, желающих попробовать свои силы в этом увлекательном ремесле.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
14:00
26 августа
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
14:00
27 августа
Клуб «Сфера» Москва, Лукинская, 1
14:00

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