Приглашаем вас на бесплатный интенсив «Знакомство с кружевом», который станет отличной возможностью погрузиться в мир удивительного искусства кружевоплетения!
Интенсив пройдет в течение трех дней, по два часа в день, в уютном помещении фольклорного центра «Славянка». За это время вы сможете:
Под чутким руководством опытной мастерицы и руководителя кружка Петровой Татьяны Александровны вы сможете сплести на коклюшках свой первый небольшой сувенир. Этот сувенир станет приятным напоминанием о вашем творческом опыте.
Интенсив предназначен как для новичков, так и для детей от 10 лет, а также для взрослых, желающих попробовать свои силы в этом увлекательном ремесле.