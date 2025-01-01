Уникальный мастер-класс клуба "Сфера"

Приглашаем вас на бесплатный интенсив «Знакомство с кружевом», который станет отличной возможностью погрузиться в мир удивительного искусства кружевоплетения!

Детали интенсива

Интенсив пройдет в течение трех дней, по два часа в день, в уютном помещении фольклорного центра «Славянка». За это время вы сможете:

узнать о необходимых инструментах для кружевоплетения;

освоить основные действия;

изучить главные элементы, из которых состоят кружевные изделия.

Под руководством опытного мастера

Под чутким руководством опытной мастерицы и руководителя кружка Петровой Татьяны Александровны вы сможете сплести на коклюшках свой первый небольшой сувенир. Этот сувенир станет приятным напоминанием о вашем творческом опыте.

Кто может участвовать?

Интенсив предназначен как для новичков, так и для детей от 10 лет, а также для взрослых, желающих попробовать свои силы в этом увлекательном ремесле.