Интенсив творческая мастерская по канзаши «Лепестковая фантазия»
Билеты от 4500₽
Возраст 12+
О выставке

Интенсив по технике канзаши: создайте уникальные украшения за три дня

Дорогие любители творчества! Приглашаем вас на трёхдневный интенсив по технике канзаши. Вы научитесь создавать удивительные украшения и элементы декора, которые станут прекрасным подарком или стильным аксессуаром.

Цели и задачи интенсива

Главная цель интенсива — освоить базовую технику канзаши за три дня и создать несколько готовых изделий: украшений или элементов декора.

День 1: Нежные розы

Тема: создание цветов канзаши в форме роз из атласных лент.

Что вы узнаете:

  • основы техники канзаши (формирование лепестков);
  • работу с атласными лентами разной ширины;
  • обжиг краёв ленты (при помощи зажигалки или выжигателя);
  • сборку цветка из отдельных лепестков;
  • декорирование основы (заколка, ободок, брошь).

Вы создадите: розу канзаши, готовую к использованию как украшение.

День 2: Мир насекомых

Тема: создание фигурок насекомых (бабочки, стрекозы, божьи коровки) в технике канзаши.

Что вы узнаете:

  • формирование узких и вытянутых лепестков;
  • создание симметричных элементов;
  • комбинирование цветов и текстур;
  • сборка объёмных фигурок;
  • закрепление мелких деталей (глазки, усики).

Вы создадите: бабочку или стрекозу канзаши — украшение для броши или элемента декора.

День 3: Мир животных

Тема: создание миниатюрных фигурок животных (котики, лисички, совы) в технике канзаши.

Что вы узнаете:

  • моделирование округлых и асимметричных форм;
  • сочетание разных размеров лепестков;
  • передача характерных черт животных;
  • оформление мордочек (глазки, носики, ушки);
  • финишная отделка и закрепление изделия.

Вы создадите: фигурку животного канзаши — брошь или подвеску для декора.

Дополнительная информация

Продолжительность интенсива: 3 дня.

Возраст участников: от 12 до 70 лет.

Время занятий: 11:00 - 13:00.

Июнь
Июль
29 июня понедельник
11:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽
30 июня вторник
11:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽
1 июля среда
11:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽

