Мастер-класс от театральных педагогов на площадке "Театральный проект 27"

Приглашаем вас на уникальный театральный проект, который подготовили театральные педагоги Дарья Алексеева и Наталья Березина! Этот интенсив станет настоящим открытием для подростков, стремящихся разобраться в своем месте в мире.

О проекте

В современном обществе мы постоянно фиксируем моменты своей жизни на видео и фотографиях. Эти записи могут многое рассказать о нашем восприятии мира, окружении и повседневности. На интенсиве «По видеопоэзии» участники получат возможность взглянуть на свою жизнь с новой, художественной точки зрения.

Что вас ждет?

Участники погрузятся в исследование себя и своего места в мире через язык видеоискусства. Интенсив поможет увидеть красоту и поэзию в обыденных моментах, открывая новые горизонты для самовыражения.

Для кого?

Проект ориентирован на подростков, желающих не только развить свои творческие навыки, но и лучше понять себя в окружающем мире. Это отличная возможность для молодежи научиться осознанному восприятию своей жизни и окружающей действительности.

Запись и информация

Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта! Подробности о записи и условиях участия можно узнать на официальном сайте театрального проекта «27».