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Интенсив по созданию документальных пьес
Киноафиша Интенсив по созданию документальных пьес

Интенсив по созданию документальных пьес

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Интенсив по созданию документальных пьес для подростков

Приглашаем вас на уникальную четырёдневную творческую лабораторию, где каждый участник сможет пройти путь от идеи до собственного драматургического текста. Этот интенсив создан для подростков, которые хотят погрузиться в мир театра и самовыражения через писательство.

Что вас ожидает?

В рамках интенсива мы будем исследовать, как личный опыт, наблюдения и воспоминания могут стать основой для короткой пьесы. Участники пройдут через различные тренинги и упражнения, которые помогут им работать с реальными историями. Мы научимся говорить о важных темах искренне, просто и точно.

Финал интенсива

Завершением занятий станет читка — совместное публичное чтение созданных текстов. Это отличная возможность для участников поделиться своими произведениями и получить обратную связь от зрителей.

Кому подойдет этот интенсив?

Интенсив идеально подходит для тех, кто хочет попробовать себя в театре, в писательстве и в честном разговоре с самим собой и окружающими. Не упустите шанс открыть в себе новые таланты и научиться создавать уникальные истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 августа
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
10:00 от 15000 ₽

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