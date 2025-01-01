Приглашаем вас на уникальную четырёдневную творческую лабораторию, где каждый участник сможет пройти путь от идеи до собственного драматургического текста. Этот интенсив создан для подростков, которые хотят погрузиться в мир театра и самовыражения через писательство.
В рамках интенсива мы будем исследовать, как личный опыт, наблюдения и воспоминания могут стать основой для короткой пьесы. Участники пройдут через различные тренинги и упражнения, которые помогут им работать с реальными историями. Мы научимся говорить о важных темах искренне, просто и точно.
Завершением занятий станет читка — совместное публичное чтение созданных текстов. Это отличная возможность для участников поделиться своими произведениями и получить обратную связь от зрителей.
Интенсив идеально подходит для тех, кто хочет попробовать себя в театре, в писательстве и в честном разговоре с самим собой и окружающими. Не упустите шанс открыть в себе новые таланты и научиться создавать уникальные истории!