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Интенсив по классическому танцу
Билеты от 8600₽
Киноафиша Интенсив по классическому танцу

Интенсив по классическому танцу

12+
Возраст 12+
Билеты от 8600₽

О выставке

Интенсив по классическому танцу в КЦ ЗИЛ

Культурный центр ЗИЛ приглашает всех желающих на интенсив по классическому танцу. Это прекрасная возможность не только улучшить свои навыки, но и окунуться в мир элегантности и грации.

Для кого предназначен интенсив

Индивидуально обучиться основам классической хореографии смогут как начинающие танцоры, так и те, кто уже имеет определенный опыт. Преподаватели смогут предложить гибкую программу, адаптированную под уровень подготовки участников.

Что вас ждет

Занятия будут включать разминку, изучение базовых позиций и техник, а также работу над элементами классического танца. Участникам предоставят уникальную возможность изучить калейдоскоп различных стилей и направлений.

О преподавателях

Интенсив будут вести профессиональные танцоры с большим опытом, которые выступали на лучших сценах страны и мира. Каждый из них делится своими знаниями и опытом, помогая ученикам раскрыть их потенциал.

Когда и где

Занятия проходят в стенах культурного центра ЗИЛ, известного своими высококлассными программами. Участников ждет дружелюбная атмосфера и поддержка единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события и открыть для себя мир классического танца в КЦ ЗИЛ!

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Август
17 августа понедельник
11:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 8600 ₽

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