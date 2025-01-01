Интенсив по импровизации: «Импульс: игра, свобода, эмоции» в Театре 27

Театральный проект 27 приглашает вас на уникальный интенсив по импровизации, который проводится актерами Андреем Мишутиным и Иваном Писоцким. Это возможность окунуться в мир театра и развить свои навыки самовыражения!

Что вас ждет?

В течение пяти дней вы будете заниматься активной практикой импровизации. Вместе с профессиональными актерами вы научитесь:

Чувствовать себя свободнее в общении;

Открывать новые грани самовыражения;

Развивать спонтанность в действиях.

Почему это важно?

Импровизация — это не только искусство, но и полезный навык в повседневной жизни. Упражнения, которые вы освоите, помогут вам лучше понимать себя и окружающих, а также научат уверенно выступать на сцене.

Присоединяйтесь!

Не упустите шанс стать частью этого театрального проекта. «Импульс: игра, свобода, эмоции» — это пространство для игрового исследования и творческого роста. Записывайтесь на интенсив и откройте для себя мир импровизации!