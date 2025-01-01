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Киноафиша Интенсив по импровизации «Импульс: игра, свобода, эмоции»

Интенсив по импровизации «Импульс: игра, свобода, эмоции»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Интенсив по импровизации: «Импульс: игра, свобода, эмоции» в Театре 27

Театральный проект 27 приглашает вас на уникальный интенсив по импровизации, который проводится актерами Андреем Мишутиным и Иваном Писоцким. Это возможность окунуться в мир театра и развить свои навыки самовыражения!

Что вас ждет?

В течение пяти дней вы будете заниматься активной практикой импровизации. Вместе с профессиональными актерами вы научитесь:

  • Чувствовать себя свободнее в общении;
  • Открывать новые грани самовыражения;
  • Развивать спонтанность в действиях.

Почему это важно?

Импровизация — это не только искусство, но и полезный навык в повседневной жизни. Упражнения, которые вы освоите, помогут вам лучше понимать себя и окружающих, а также научат уверенно выступать на сцене.

Присоединяйтесь!

Не упустите шанс стать частью этого театрального проекта. «Импульс: игра, свобода, эмоции» — это пространство для игрового исследования и творческого роста. Записывайтесь на интенсив и откройте для себя мир импровизации!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 августа
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
14:00 от 15000 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
16:00 от 15000 ₽

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