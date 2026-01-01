Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Интенсив по актерскому мастерству от режиссера Юлии Головановой (продвинутый уровень)
Киноафиша Интенсив по актерскому мастерству от режиссера Юлии Головановой (продвинутый уровень)

Интенсив по актерскому мастерству от режиссера Юлии Головановой (продвинутый уровень)

16+
Возраст 16+

О выставке

Интенсив для специалистов. Образовательная программа Театра-фестиваля Балтийский дом в Казани

На площадке Творческой лаборатории «Угол» пройдет интенсив по актерскому мастерству, который проведет режиссер театра «Балтийский дом» Юлия Голованова. Это мероприятие является частью профессионального блока образовательной программы.

Кому будет интересен курс?

Интенсив предназначен для актеров с уже имеющимся сценическим опытом или профильным образованием. Участники смогут углубить свои навыки и узнать новые техники работы на сцене.

Темы занятий

Юлия Голованова сосредоточится на следующих аспектах:

  • Психофизический тренинг: глубокая работа с вниманием и органикой
  • Метод действенного анализа: разбор сложных текстов и поиск «зерна» роли
  • Партнерство: практика взаимодействия в экстремальных сценических условиях

Не упустите возможность обучаться у талантливого режиссера и развивать свои актерские навыки в динамичной и профессиональной атмосфере.

Купить билет на выставка Интенсив по актерскому мастерству от режиссера Юлии Головановой (продвинутый уровень)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
13:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

В ближайшие дни

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака
6+
Мастер-класс

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

29 мая в 17:00 Музей-галерея «Тайны Сююмбике»
от 1000 ₽
Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум
16+
Лекция

Казань — мировая столица интернета. Бизнес-форум

8 октября в 09:00 Татнефть-арена
от 7900 ₽
Күңел өчен/ Для души. Мастер-класс для взрослых
18+
Мастер-класс

Күңел өчен/ Для души. Мастер-класс для взрослых

28 июня в 13:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
от 1500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше