Интенсив для специалистов. Образовательная программа Театра-фестиваля Балтийский дом в Казани

На площадке Творческой лаборатории «Угол» пройдет интенсив по актерскому мастерству, который проведет режиссер театра «Балтийский дом» Юлия Голованова. Это мероприятие является частью профессионального блока образовательной программы.

Кому будет интересен курс?

Интенсив предназначен для актеров с уже имеющимся сценическим опытом или профильным образованием. Участники смогут углубить свои навыки и узнать новые техники работы на сцене.

Темы занятий

Юлия Голованова сосредоточится на следующих аспектах:

Психофизический тренинг: глубокая работа с вниманием и органикой

Метод действенного анализа: разбор сложных текстов и поиск «зерна» роли

Партнерство: практика взаимодействия в экстремальных сценических условиях

