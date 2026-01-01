Интенсив по актерскому мастерству от режиссера Юлии Головановой (начинающий уровень)
16+

О выставке

Интенсив по актерскому мастерству в программе гастролей Театра Балтийский дом в Казани

Приглашаем вас на интенсив по актерскому мастерству для начинающего уровня, который проведет талантливый режиссер Юлия Голованова. Этот курс станет отличным стартом для тех, кто хочет попробовать себя на сцене и научиться основам профессии актера.

Что вас ждет на программе?

Интенсив направлен на снятие базовых зажимов и знакомство с ключевыми аспектами актерского мастерства:

  • Освобождение мышц: Упражнения на избавление от физической скованности помогут вам почувствовать себя более уверенно на сцене.
  • Сценическое внимание: Узнайте, как не бояться публики и сосредоточиться на своей задаче.
  • Воображение: Научитесь работать с предлагаемыми обстоятельствами и принимать их.
  • Голос и речь: Получите базовые настройки для уверенного звучания.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и открыть для себя мир театра. Интенсив пройдет в теплой и вдохновляющей атмосфере творческой лаборатории.

Июнь
20 июня суббота
17:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

