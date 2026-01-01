Интенсив по актерскому мастерству в программе гастролей Театра Балтийский дом в Казани

Приглашаем вас на интенсив по актерскому мастерству для начинающего уровня, который проведет талантливый режиссер Юлия Голованова. Этот курс станет отличным стартом для тех, кто хочет попробовать себя на сцене и научиться основам профессии актера.

Что вас ждет на программе?

Интенсив направлен на снятие базовых зажимов и знакомство с ключевыми аспектами актерского мастерства:

Освобождение мышц: Упражнения на избавление от физической скованности помогут вам почувствовать себя более уверенно на сцене.

Сценическое внимание: Узнайте, как не бояться публики и сосредоточиться на своей задаче.

Воображение: Научитесь работать с предлагаемыми обстоятельствами и принимать их.

Голос и речь: Получите базовые настройки для уверенного звучания.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и открыть для себя мир театра. Интенсив пройдет в теплой и вдохновляющей атмосфере творческой лаборатории.