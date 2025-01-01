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Киноафиша Интенсив «Импровизационное самочувствие» от режиссёра Валерии Шараповой

Интенсив «Импровизационное самочувствие» от режиссёра Валерии Шараповой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Интенсив от режиссёра Валерии Шараповой на площадке "Театральный проект 27"

Театральный проект 27 приглашает вас в удивительное путешествие в мир телесного самовыражения. Интенсив «Импровизационное самочувствие», проводимый талантливым режиссёром Валерией Шараповой, позволит вам почувствовать себя свободно в своем теле и открыть новые горизонты восприятия.

О чем интенсив?

В рамках этого интенсива вы сможете:

  • Выразить эмоции через движение.
  • Найти искренний отклик на происходящее.
  • Преодолеть зажимы и стеснение.

Интенсив станет пространством для телесного исследования, где вы сможете выйти за пределы привычной зоны комфорта. Вместе с Валерией Шараповой вы будете искать свою «телесную правду», учась проявлять ее в каждом моменте. Это практика честного диалога с собой через тело.

Кому подойдет интенсив?

Интенсив будет полезен как профессиональным актёрам, так и тем, кто только начинает свой путь в театре. Если вы хотите развить свою пластичность, научиться слушать и понимать свое тело, этот курс именно для вас.

Как записаться?

Для участия в интенсиве необходимо заранее зарегистрироваться. Подробную информацию о дате и времени проведения, а также о стоимости участия можно узнать на официальном сайте театрального проекта 27.

Не упустите возможность раскрыть свой внутренний потенциал и научиться выражать себя через движение! Ждем вас на интенсиве «Импровизационное самочувствие»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
16:00 от 12000 ₽

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