Интеллигентный Stand Up
Интеллигентный Stand Up

Интеллигентный Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Остроумие без матов в Pravda Bar

Приглашаем вас на уникальное событие в мире стендапа! Владислав, медийный комик и участник множества известных шоу, представит свой новый стендап-проект. Этот талантливый комик стал известен благодаря своим выступлениям в таких передачах, как «Взрослые люди» на «360», «Битва за время» на VKВидео, где он стал суперфиналистом, а также в «Стендап Рулетка» на ТНТ, где завоевал титул победителя.

Особенности выступления

Владислав известен своим умением шутить без использования нецензурной лексики, однако его юмор остается таким же острым и живым. Его монологи пронизаны жизненными ситуациями, в которых каждый зритель сможет найти что-то знакомое и смешное.

Погружение в комедию

Жизненная комедия Владислава создаст атмосферу легкости и радости, даря зрителям множество поводов для смеха. Не упустите возможность насладиться качественным стендапом в его исполнении!

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и подготовьтесь к вечеру, полному искренних смешков и ярких эмоций!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

