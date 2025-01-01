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Instrumental Jazz
Билеты от 1000₽
Киноафиша Instrumental Jazz

Instrumental Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приглашение на концерт "Instrumental Jazz" в Jam Club

Дорогие друзья!

Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир джаза на концерте "Instrumental Jazz"! Этот вечер станет незабываемым музыкальным путешествием, наполненным энергией, страстью и утонченностью лучших джазовых композиций.

Что вас ждет на концерте?

  • Завораживающие импровизации и виртуозные соло
  • Мелодии, которые переносят в атмосферу джаз-клубов Нью-Йорка и Чикаго
  • Гармонии, вызывающие самые глубокие эмоции

Программа концерта включает как классические джазовые стандарты, так и оригинальные авторские произведения. Это отличная возможность открыть для себя новые грани этого великолепного жанра.

Почему стоит посетить?

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Забудьте о повседневных заботах и наслаждайтесь великолепной музыкой в компании близких. Джаз — это не просто музыка, это целая культура с богатой историей и традициями. Возможно, именно этот концерт станет для вас началом увлекательного путешествия в мир джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2000 ₽
9 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1000 ₽
16 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2500 ₽
23 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2000 ₽
30 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2000 ₽
6 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2500 ₽
13 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2500 ₽
27 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

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