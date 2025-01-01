Меню
Instrumental Blues
Билеты от 0₽
Киноафиша Instrumental Blues

Instrumental Blues

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт «Instrumental Blues» - чистый звук блюза

Приглашаем поклонников блюзовой музыки и любителей живого исполнения на концерт «Instrumental Blues». На этом уникальном музыкальном событии вы сможете насладиться мощными рифами и эмоциональными соло на гитаре, исполненными талантливыми музыкантами.

Организатор: команда Jam club

Концерт организован командой Jam club, которая зарекомендовала себя как опытный создатель качественных музыкальных мероприятий. Их внимание к деталям обеспечивает незабываемую атмосферу и возможность насладиться музыкой в её чистом виде.

Звуки без слов

Инструментальный блюз — это не только музыка, но и способ передать глубокие эмоции без вокала. В каждом аккорде, в каждой мелодии звучит история, способная затронуть душу каждого слушателя. Это блестящая возможность для всех ценителей настоящего блюза ощутить его мощь и искренность.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного эмоциями и атмосферой настоящего блюза!

Купить билет на концерт Instrumental Blues

Декабрь
Февраль
Март
18 декабря четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
6 февраля пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14 марта суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

