Instasamka
Киноафиша Instasamka

Instasamka

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Инстасамки в Санкт-Петербурге

Инстасамка, одна из ярчайших звезд русской поп-музыки, готова поразить зрителей своим концертом в Санкт-Петербурге. Эта артистка быстро поняла секрет своего успеха: скандалы, ссоры, пластические операции и, конечно, громкая музыка. Ее творчество привлекает внимание и вызывает бурные обсуждения в соцсетях.

Почему стоит прийти на концерт?

Инстасамка не просто певица — она символ целого поколения. Ее песни резонируют с молодым слушателем и становятся гимнами для многих. Благодаря своему харизматичному стилю и провокационным текстам, Инстасамка построила карьеру, полную неожиданных поворотов и ярких эмоций. Ее творчество, полное критики современности и остроумных наблюдений, приглашает зрителя задуматься о важном.

Что ожидать на сцене?

На концерте Инстасамки зрители могут ожидать не только любимые хиты, но и новые треки, которые обещают стать настоящими хитами. Захватывающая сценография, яркие костюмы и динамичное шоу создадут незабываемую атмосферу. Артистка всегда активно контактирует с публикой, поэтому атмосфера на концерте будет по-настоящему живой и насыщенной.

Не упустите шанс стать частью яркого музыкального события в Санкт-Петербурге! Концерт Инстасамки — это не просто выступление, а настоящий праздник для всех любителей современной музыки.

Купить билет на концерт Instasamka

Декабрь
20 декабря суббота
20:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 1800 ₽

Фотографии

Instasamka

