Instasamka
Билеты от 1700₽
Instasamka

Instasamka

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт Инстасамки в VK Stadium

Инстасамка быстро постигла секрет успеха: скандалы, ссоры, пластические операции и громкая музыка. Звезда эпохи TikTok вызывает бурю эмоций, озадачивая и будоража публику. Ее необычный стиль и дерзкие высказывания трансформируются в популярность и востребованность на музыкальной арене.

Взрывная атмосфера концерта 

Приглашаем на самый взрывной концерт зимы 2025-2026 в столице! Instasamka представит грандиозное шоу на главной арене города — VK Stadium. Это будет настоящий адреналиновый коктейль из огненных хитов, безумной энергетики и удивительных сценических спецэффектов.

Музыкальные хиты

На концерте зрители смогут насладиться популярными треками, такими как «За деньги да», а также первыми услышать новые композиции. Подготовьтесь к тому, что после этого вихря эмоций и музыки ваш город никогда не будет прежним!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и зарядиться энергией на весь следующий год!

Купить билет на концерт Instasamka

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 1700 ₽

Instasamka

