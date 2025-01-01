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Instasamka
Билеты от 1800₽
Киноафиша Instasamka

Instasamka

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт Instasamka в Москве

Москва, готовьте свои эмоции! 8 августа в клубе Atmosphere пройдет долгожданный концерт популярной артистки Instasamka. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех поклонников.

Что ждать от концерта?

Instasamka выступит с яркой программой, в которую войдут все ее хиты. Артистка известна своей энергией и уникальным стилем, поэтому шоу обещает быть насыщенным и запоминающимся. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и ярким визуальным оформлением.

Почему это событие нельзя пропустить?

Концерт Instasamka — это не просто выступление, а целое событие, которое соберет множество фанатов. Каждый номер — это заряд положительных эмоций и уникальной атмосферы, которой артистка щедро делится со своей аудиторией. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу!

Где и когда?

Дата: 8 августа
Место: клуб Atmosphere
Время начала: уточняйте на официальном сайте

Не упустите шанс увидеть Instasamka на одной сцене! Билеты уже в продаже, спешите приобрести их, пока есть возможность. Пропустите — пожалеете!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Instasamka

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