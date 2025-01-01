Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Instasamka
Киноафиша Instasamka

Instasamka

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Instasamka в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, готовьтесь к незабываемому вечеру! 5 августа в Roof Place пройдет концерт популярной артистки Instasamka.

Что вас ждет на концерте?

Приготовьтесь к яркому шоу: Instasamka обещает взорвать сцену своим энергетичным выступлением. Вас ждут все хиты, которые уже полюбились многим, а также уникальная атмосфера, наполненная вайбом и эмоциями.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события! Концерт станет отличным способом провести вечер в компании друзей и насладиться музыкой в живом исполнении. Поверьте, если вы пропустите этот концерт, будете жалеть о нем долго.

Информация о месте проведения

Roof Place — это одно из самых модных мест в городе, где сочетаются стильный интерьер и отличная акустика. Убедитесь, что вы заранее купили билеты, чтобы не упустить шанс стать частью музыкального праздника!

Готовы к вечеру, полному музыки и эмоций? Тогда до встречи на концерте Instasamka!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Instasamka

В ближайшие дни

Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
25 июля в 21:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
26 сентября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
18+
Юмор
Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
16 августа в 21:00 Stage Standup Club
от 850 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше