Современная интерпретация классики для детей: «Инста Колобок»

Все мы знакомы с народной сказкой про колобка. Спектакль «Инста Колобок» предлагает уникальную и современную версию привычной истории. В нем колобок становится настоящей звездой интернета.

Как же отреагируют на это жители леса? Сохранят ли они свою дружбу или же позволят виртуальной славе затмить важные человеческие ценности? На сцене развернется не только перипетия колобка, но и динамика отношений между персонажами.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как старая сказка обретает новые смыслы и вызывает у зрителей улыбки и размышления. Это отличный способ провести время с семьей и друзьями, познакомившись с обновленным колобком в самом неожиданном свете.