Акустический концерт In.spyral на реках Петербурга

Насладитесь атмосферным акустическим концертом группы In.spyral, который пройдет на борту теплохода в рамках фестиваля «Инди на воде». Это событие организовано совместно с Димой Артемьевым (ПАПА) и Вовой Сидоровым.

Концерт обещает стать душевным и уникальным. Здесь вы сможете не только насладиться живой музыкой, но и участвовать в философских беседах, обмениваться мыслями и находить глубинный смысл в словах музыкантов. В рамках этого специального мероприятия у нас одна цель – трансформировать боль в силу через творчество.

Под мелодии гитар и звуки перкуссии мы будем прощаться с летними днями и встречать теплую раннюю осень, любуясь великолепными речными пейзажами нашего города.

Маршрут теплохода

Прогулка начнется от Университетской набережной. Далее теплоход направится к Дворцовому мосту, затем выйдет в Малую Неву и достигнет Вантового моста с остановкой перед Финским заливом. Путешествие продолжится с панорамой Лахта Центра и Газпром Арены.

После того как основные достопримечательности останутся позади, судно развернется и вернется обратно в парадную Неву. Вы сможете насладиться видами Петропавловской крепости и Литейного моста на пути к причалу, где начнется этот незабываемый вечер.

Присоединяйтесь к нам, друзья! Вместе мы проложим путь к новой главе в жизни.