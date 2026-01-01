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Инспектор пришел
Киноафиша Инспектор пришел

Спектакль Инспектор пришел

16+
Режиссер Павел Любимцев
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера пьесы «Инспектор пришел» Джона Пристли

Пьеса Джона Пристли «Инспектор пришел» — это увлекательный психологический детектив, который раскрывает тайны семейного благополучия. В сюжете, словно лепестки с луковицы, спадают покровы житейских тайн, и абсолютно респектабельные люди оказываются «у разбитого корыта». Но это еще не все: на сцене развернется неожиданный поворот событий, который заставит зрителей следить за развитием сюжета с затаенным дыханием.

История создания и постановок

Джон Пристли написал «Инспектора» в 1944 году, а впервые пьеса была поставлена в СССР в Камерном театре под руководством А.Я. Таирова в 1946 году. Интересно, что в 1969 году Вахтанговцы приняли участие в телеспектакле «Он пришел», где главные роли исполнили известные актеры: В.А. Этуш, Л.В. Целиковская и И.П. Купченко.

Современная постановка

В этом году дипломный спектакль по пьесе ставит Щукинский учебный театр. Режиссером выступает профессор П.Е. Любимцев, а художником — А.Н. Беликов. Педагог по пластике — профессор И.Н. Филиппова, что добавляет дополнительный уровень профессионализма к этой интересной интерпретации классического произведения.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую пьесу, которая заставляет задуматься о человеческой природе и моральных дилеммах.

Фотографии

Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел Инспектор пришел
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