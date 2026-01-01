Премьера пьесы «Инспектор пришел» Джона Пристли

Пьеса Джона Пристли «Инспектор пришел» — это увлекательный психологический детектив, который раскрывает тайны семейного благополучия. В сюжете, словно лепестки с луковицы, спадают покровы житейских тайн, и абсолютно респектабельные люди оказываются «у разбитого корыта». Но это еще не все: на сцене развернется неожиданный поворот событий, который заставит зрителей следить за развитием сюжета с затаенным дыханием.

История создания и постановок

Джон Пристли написал «Инспектора» в 1944 году, а впервые пьеса была поставлена в СССР в Камерном театре под руководством А.Я. Таирова в 1946 году. Интересно, что в 1969 году Вахтанговцы приняли участие в телеспектакле «Он пришел», где главные роли исполнили известные актеры: В.А. Этуш, Л.В. Целиковская и И.П. Купченко.

Современная постановка

В этом году дипломный спектакль по пьесе ставит Щукинский учебный театр. Режиссером выступает профессор П.Е. Любимцев, а художником — А.Н. Беликов. Педагог по пластике — профессор И.Н. Филиппова, что добавляет дополнительный уровень профессионализма к этой интересной интерпретации классического произведения.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую пьесу, которая заставляет задуматься о человеческой природе и моральных дилеммах.