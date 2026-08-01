Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Инпсихо Фест 2026
Билеты от 0₽
Киноафиша Инпсихо Фест 2026

Инпсихо Фест 2026

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О выставке

Инпсихо Фест 2026: психологические исследования и практики в Москве

15 августа в арт-пространстве AG LOFT пройдет Инпсихо Фест 2026, организованный Московским институтом психоанализа (МИП). Это событие станет не просто фестивалем, а исследовательской экспедицией, объединяющей научный подход и живое общение для глубинного изучения природы человека.

Что такое Инпсихо Фест?

Инпсихо Фест — одно из самых ожидаемых событий для сообщества психологов, психотерапевтов и всех, кто интересуется психологией. В 2026 году концепция фестиваля основывается на идее активного самопознания, в которой участники выступают не только как наблюдатели, но и как исследователи своего жизненного опыта. Фестиваль предлагает пройти через пять ключевых состояний, соответствующих лабораториям: «Осознание», «Исследование», «Выражение», «Воплощение» и «Практика».

Этапы фестиваля

Осознание: Участники исследуют свои установки и ограничения с помощью коучинга и раскрытия своей сексуальности.

Исследование: Субъективные ощущения переводятся в научное русло через экспозиции о биологии и нейрофизиологии.

Выражение: Творческие мастер-классы помогут участникам пересобрать свою идентичность и переосмыслить свои жизненные сценарии.

Воплощение: Тело станет участником процесса самопознания через практики йоги и медитации.

Практика: Интеграция навыков в реальную жизнь через нетворкинг и действия, приведущие к сотрудничеству.

Участники фестиваля

На фестивале выступят более 30 экспертов, среди которых:

  • Александр Асмолов: заслуженный профессор МГУ и научный руководитель МИП, откроет фестиваль, представив научный взгляд на идентичность.
  • Любовь Розенберг: российский психолог и гештальт-терапевт, обсудит, что мешает нам быть счастливыми.
  • Наталья Фомичева: клинический психолог, расскажет о близости и гармонии в отношениях.
  • Алексей Сухарев: эксперт моды, изучит, как стиль отражает личность.
  • Игорь Стоянов: основатель имидж-лабораторий «Персона», расскажет о психологии красоты.

Формат и детали

Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:00 в AG LOFT (Варшавское шоссе, д. 33, стр. 3; м. «Верхние Котлы»). Каждый участник сможет собрать индивидуальный маршрут, выбирая лекции и практики, а также получая доступ к видеозаписям и методическим материалам. Стоимость билета начинается от 1500 рублей.

О фестивале

Инпсихо Фест возник в 2023 году и с тех пор стал важной частью московской культурной жизни. За годы своего существования он объединил тысячи участников и стал площадкой для обмена знаниями и опытом в сфере психологии.

Купить билет на выставка Инпсихо Фест 2026

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
11:00
AG Loft Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3

Фотографии

Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026 Инпсихо Фест 2026

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс

Два мастер-класса

12 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1530 ₽
Путешествие в театральную историю
6+
Лекция

Путешествие в театральную историю

20 сентября в 12:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1000 ₽
Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра
16+
Лекция

Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра

17 сентября в 19:30 Кинозал ГУМа
от 2500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше