Инпсихо Фест 2026: психологические исследования и практики в Москве

15 августа в арт-пространстве AG LOFT пройдет Инпсихо Фест 2026, организованный Московским институтом психоанализа (МИП). Это событие станет не просто фестивалем, а исследовательской экспедицией, объединяющей научный подход и живое общение для глубинного изучения природы человека.

Что такое Инпсихо Фест?

Инпсихо Фест — одно из самых ожидаемых событий для сообщества психологов, психотерапевтов и всех, кто интересуется психологией. В 2026 году концепция фестиваля основывается на идее активного самопознания, в которой участники выступают не только как наблюдатели, но и как исследователи своего жизненного опыта. Фестиваль предлагает пройти через пять ключевых состояний, соответствующих лабораториям: «Осознание», «Исследование», «Выражение», «Воплощение» и «Практика».

Этапы фестиваля

Осознание: Участники исследуют свои установки и ограничения с помощью коучинга и раскрытия своей сексуальности.

Исследование: Субъективные ощущения переводятся в научное русло через экспозиции о биологии и нейрофизиологии.

Выражение: Творческие мастер-классы помогут участникам пересобрать свою идентичность и переосмыслить свои жизненные сценарии.

Воплощение: Тело станет участником процесса самопознания через практики йоги и медитации.

Практика: Интеграция навыков в реальную жизнь через нетворкинг и действия, приведущие к сотрудничеству.

Участники фестиваля

На фестивале выступят более 30 экспертов, среди которых:

Александр Асмолов: заслуженный профессор МГУ и научный руководитель МИП, откроет фестиваль, представив научный взгляд на идентичность.

заслуженный профессор МГУ и научный руководитель МИП, откроет фестиваль, представив научный взгляд на идентичность. Любовь Розенберг: российский психолог и гештальт-терапевт, обсудит, что мешает нам быть счастливыми.

российский психолог и гештальт-терапевт, обсудит, что мешает нам быть счастливыми. Наталья Фомичева: клинический психолог, расскажет о близости и гармонии в отношениях.

клинический психолог, расскажет о близости и гармонии в отношениях. Алексей Сухарев: эксперт моды, изучит, как стиль отражает личность.

эксперт моды, изучит, как стиль отражает личность. Игорь Стоянов: основатель имидж-лабораторий «Персона», расскажет о психологии красоты.

Формат и детали

Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:00 в AG LOFT (Варшавское шоссе, д. 33, стр. 3; м. «Верхние Котлы»). Каждый участник сможет собрать индивидуальный маршрут, выбирая лекции и практики, а также получая доступ к видеозаписям и методическим материалам. Стоимость билета начинается от 1500 рублей.

О фестивале

Инпсихо Фест возник в 2023 году и с тех пор стал важной частью московской культурной жизни. За годы своего существования он объединил тысячи участников и стал площадкой для обмена знаниями и опытом в сфере психологии.