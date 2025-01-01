Спектакль Инопланетное вторжение! Гравитация!

Цирковое шоу в МТС Live Холл Санкт-Петербург

Приготовьтесь к грандиозному интерактивному цирковому водному шоу на льду! «Инопланетное вторжение — Гравитация» обещает оставить незабываемые впечатления. Это не просто спектакль — это возможность стать соучастником захватывающей истории!

Сюжет и интерактивный формат

Вселенское Зло поглотило всю Галактику, и только вашим действиям суждено спасти человечество. Какую реальность мы наблюдаем? Игра или фантастическое приключение? На этот вопрос вам предстоит ответить в ходе шоу, в котором зрители сами влияют на развитие событий.

Космическая атмосфера

Действие спектакля разворачивается на борту космического корабля, где вас ждут захватывающая авторская музыка и космические герои. Инопланетяне, неземные существа и цирковые артисты объединяются для создания уникального зрелища. Вас ждут трюки и полёты воздушных гимнастов, а также невероятные сценические костюмы.

Эффектные визуальные элементы

Шоу включает 70 тонн воды и захватывающую световую феерию! Уникальное лазерное шоу с семью лазерными установками создаст потрясающие визуальные эффекты в воздухе. Танцующие фонтаны, окрашенные всеми цветами радуги, нарисуют великолепные водные картины с помощью более 200 фонтанных форсунок.

Обещание космического разума

Искусственный разум корабля СМК-18 гарантирует, что ваше путешествие будет наполнено мурашками и невероятными эмоциями. Занимайте свои места в этом космическом приключении согласно купленным билетам.

Особые условия для зрителей

Дети до 4 лет проходят бесплатно, но не занимают отдельное место. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!