Спектакль Инопланетное вторжение! Гравитация!

Приготовьтесь к грандиозному интерактивному цирковому водному шоу на льду! «Инопланетное вторжение — Гравитация» обещает оставить незабываемые впечатления. Это не просто спектакль — это возможность стать соучастником захватывающей истории!
Вселенское Зло поглотило всю Галактику, и только вашим действиям суждено спасти человечество. Какую реальность мы наблюдаем? Игра или фантастическое приключение? На этот вопрос вам предстоит ответить в ходе шоу, в котором зрители сами влияют на развитие событий.
Действие спектакля разворачивается на борту космического корабля, где вас ждут захватывающая авторская музыка и космические герои. Инопланетяне, неземные существа и цирковые артисты объединяются для создания уникального зрелища. Вас ждут трюки и полёты воздушных гимнастов, а также невероятные сценические костюмы.
Шоу включает 70 тонн воды и захватывающую световую феерию! Уникальное лазерное шоу с семью лазерными установками создаст потрясающие визуальные эффекты в воздухе. Танцующие фонтаны, окрашенные всеми цветами радуги, нарисуют великолепные водные картины с помощью более 200 фонтанных форсунок.
Искусственный разум корабля СМК-18 гарантирует, что ваше путешествие будет наполнено мурашками и невероятными эмоциями. Занимайте свои места в этом космическом приключении согласно купленным билетам.
Дети до 4 лет проходят бесплатно, но не занимают отдельное место. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!