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Билеты от 4400₽
Киноафиша Иное место

Иное место

Постановка
Иммерсивный театр «Морфеус» 18+
Возраст 18+
Билеты от 4400₽

О концерте/спектакле

Уникальный иммерсивный эксперимент по созданию цифровых копий человека

В Театре Морфеус готовится к премьере спектакль, который заставит зрителей задуматься о будущем человечества. Под названием «Человечество на грани» скрывается захватывающая история, где искусственный интеллект и наноматериалы становятся частью повседневной жизни. Глобальная система управления погодой призвана справиться с климатическими вызовами, но что произойдет, если человечество окажется на пороге новых открытий?

Сюжет и концепция

Вы станете частью уникального эксперимента, в котором будете тестировать новейшую технологию создания цифровых копий человеческой личности. Однако, внезапно вы пробуждаетесь в мире, где понятия жизни и смерти меняются. Сможете ли вы адаптироваться к этим необычным условиям? И какие решения вам предстоит принимать, если от них зависит судьба всей цивилизации?

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта.
  • Режиссером постановки выступает известный театральный деятель, чьи работы получили признание на международных фестивалях.
  • В спектакле будут использованы современные технологии, такие как проекции и интерактивные элементы, что создаст эффект полного погружения.

Приглашаем вас на спектакль «Иное место» — это шанс взглянуть на возможности и сложности, которые могут ждать нас в недалеком будущем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽
27 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
16:00 от 4400 ₽
31 июля
Иммерсивный театр «Морфеус» Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
19:15 от 4400 ₽

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