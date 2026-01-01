Лекции на фестивале ИНО

В рамках фестиваля ИНО в зале Медиацентра Новой сцены Александринского театра пройдет серия аудиоперформансов, посвященных жанру эмбиент. На сцене выступят ведущие электронные музыканты, исполнители и художники, демонстрируя разнообразные звуковые практики: от медитативных состояний до ярких экспериментов со звукоизвлечением. Артисты органично соединяют аналоговые и цифровые инструменты, раскрывая многогранность жанра.

Лекция о Брайане Ино и эмбиенте

Леонид Кравченко расскажет, как в 1978 году вышел культовый альбом «Ambient 1: Music for Airports» (Музыка для аэропортов), который дал название новому жанру — эмбиент. Эта музыка, выросшая из ранних экспериментов с синтезаторами, академического минимализма и новаторских идей Эрика Сати, совершила настоящую тихую революцию. Хотя эмбиент не стал частью коммерческого мейнстрима, его влияние ощущается повсеместно — от рекламных джинглов и саундтреков к фильмам до альтернативных танцполов и мемов из TikTok.

Творческий путь Брайана Ино

Автором того самого альбома был британский музыкант Брайан Ино, прошедший путь от создания новаторских аранжировок для арт-рок-группы Roxy Music до признанного продюсера, неоднократно изменившего музыкальную историю. На лекции будут обсуждаться как творческий путь этой выдающейся личности, так и история его главного детища — эмбиента, который за несколько десятилетий породил множество разнообразных ответвлений и продолжает развиваться по сей день.

О лекциях и авторе

Леонид Кравченко — музыкальный обозреватель, автор телеграм-канала о странной музыке «What's That Noise?», сооснователь проекта Tapehood, занимающегося популяризацией кассетной культуры. Он также выступает с лекциями о музыке и организует концерты и вечеринки, посвященные андеграундной музыке.

Кураторы и организаторы

Куратор фестиваля — Илья Симфокэт. Организаторы фестиваля — Новая сцена Александринского театра и музыкальный лейбл Симфоническая Тишина Внутри.