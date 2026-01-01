Аудиоперформансы на фестивале ИНО в Александринском театре

В зале Медиацентра Новой сцены Александринского театра пройдет серия аудиоперформансов, посвященных жанру эмбиент. Ведущие электронные музыканты, исполнители и художники представят разнообразные звуковые практики, от медитативных состояний до ярких экспериментов со звукоизвлечением. Артисты органично соединяют аналоговые и цифровые инструменты, раскрывая многогранность жанра.

Лекция Егора Закрывайсвоиглаза

Особое внимание в рамках фестиваля уделяется лекции Егора Закрывайсвоиглаза, в которой он расскажет о различных регистрах слушания и внимании, а также о переходе от нарративности к созерцательности. Лектор рассмотрит, как редукция может выступать в качестве метода композиции. Он поделится размышлениями о том, как созерцание длящихся созвучий приводит к появлению нового языка в западной музыке и новых инструментов. Также будет рассмотрено сближение авангардной электроники с традиционными практиками сакральной музыки.

Музыкальная философия и опыт слушания

Егор будет опираться на идеи известных авторов, таких как Полин Оливерос, Пьер Шеффер, Ла Монте Янг и других, а также на античные и классические представления о музыке. Послушаем академическую электронную музыку, эмбиент и дроун. Во второй половине 20 века в западной философии и искусстве произошел «звуковой поворот», изменивший восприятие звука как самостоятельного объекта для изучения. Изобретение звукозаписи привело к разрыву между звуком и его источником — так называемой «акусматической ситуации», что позволяет слушателю остаться с музыкой один на один, превращая слушание в опыт личной встречи.

Слух и восприятие

Поворот от видимого к звучащему направил внимание на само явление слуха. Исследуются различия между «слышанием» и «слушанием», а процесс слушания открывает новые горизонты восприятия музыки. Оно неотрывно связано с сознанием, вниманием и ментальным состоянием. Звучащее может стать опорой, утешением, а также рефлексировать ностальгию или травму. Слушание, как внимательное осознание звукового окружения, может раскрывать новые горизонты чувствительности и открытого взгляда на мир.

О лекторе и кураторе

Егор Закрывайсвоиглаза — исследователь звука, музыкант и композитор, автор цикла лекций «Форма продолжения тишины». Куратор фестиваля — Илья Симфокэт. Организаторы фестиваля — Новая сцена Александринского театра и музыкальный лейбл Симфоническая Тишина Внутри.